〈中部〉林佳龍拚政績 盧秀燕打空污

2018-09-01

兩強之爭 藍綠政黨對決態勢明顯

〔記者黃鐘山／選情分析〕台中市長選情，外界多視為兩強之爭，民進黨爭取連任的林佳龍以四年政績為他的勝選方程式，國民黨盧秀燕則以民進黨執政差及空污等問題為競選主軸，藍綠政黨對決態勢明顯，選情看似熱鬧，但仍以林佳龍較被看好，另無黨參選人宋原通則有待觀察。

林佳龍在台中基層深耕十年，組織、人脈、社團綿密連結。入主市府後，用心推動市政建設，柳綠川整治、第一座社會住宅完工、托育一條龍等，獲得頗高評價。不過，民進黨中央執政後，許多改革恐衝擊既得利益者的投票意向。

林佳龍鞏固基層 全市625里走透透

林佳龍早已察覺基層的鬆動，因此去年就悄悄展開全市六百廿五里的走透透計畫，並站上第一線，向市民說明政策內容與理念，希望一步一步把根基扎穩。林佳龍認為，將市政做好就是最好的宣傳，對照他的施政成績單，不難看出他對施政和連任充滿自信。

反觀長期經營北屯、北區的盧秀燕，雖堅稱已完成派系整合，並多次上演大團結戲碼，但基層民眾卻常抱怨鮮少看到她的身影；且據了解，派系主要幹部只受邀出席公開行程，盧卻鮮少讓他們參與決策，在許多布局和布樁上，也讓派系欠缺「動起來」的意願。

盧秀燕傾聽民意 辦近500場說明會

盧秀燕競選策略主打民進黨執政差及空污等問題，以勤走基層、傾聽民意的陸戰方式，舉辦近五百場政見說明會和見面會。根據各家民調結果顯示，雖與林佳龍互有領先，但慣打順風球，不是爆發力很強的她，未來會提出哪些具體政見、能否打動選民的心，選民都睜大眼睛等著看！