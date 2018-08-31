〈南部〉延平推土鳳梨酥 搶攻中秋市場

2018-08-31

正值產季 紓解農民銷售壓力

〔記者王秀亭／台東報導〕偏鄉農產行銷不易，現正值延平鄉土鳳梨產季，農民不僅加工製成土鳳梨酥，搶攻今年中秋禮盒市場，還推出DIY體驗，讓民眾走進部落，實地了解部落的農產及布農族文化。

延平鄉公所產業觀光課農業推廣員劉瀠琦表示，鄉內農產多元，多在收成後，直接交由中盤商，收入及行銷管道受限，鄉公所決定協助農民「農產自己救」，成立延平鄉綜合農業運銷合作社，並爭取勞動部多元就業開發方案，主動開闢其他行銷管道外，開發多款農產加工品，及套裝體驗課程。

走進部落DIY 體驗布農族文化

劉瀠琦說，延平鄉鳳梨栽種面積約七十公頃，品種包括金鑽鳳梨及土鳳梨，每年中元節前後，延平鄉土鳳梨進入產季，農友們近來忙著採收，為紓解農民的銷售壓力，合作社不僅協助檢驗，全數通過無毒檢驗，更大量採購，製作土鳳梨酥，因應中秋節，進一步推出「瑪夏兒（布農族語「很好」之意）」土鳳梨酥禮盒，九月十四日前訂購還享九折優惠。

以延平鄉各種農產開發鳳梨乾、鳳梨酥、鳳梨酵素等加工品外，延平鄉綜合農業運銷合作社要讓民眾走進部落做更深度的體驗，規畫套裝遊程，帶著民眾當個烘焙師傅，製作應景的土鳳梨酥，品嘗鳳梨酵素、鳳梨乾，還有搗小米體驗。

劉瀠琦指出，套裝遊程開放各級學校學生、機關團體預約報名，部分報名費將轉捐縣內社福機構，讓民眾了解延平農產業，進一步支持在地農產，又能同時做公益，相關洽詢專線：0916359662專案經理劉慧君。