〈南部〉雨損169校 玉湖分校回北門本校開學

2018-08-31

信義國小鍋爐進水 仁愛國小協助供餐

〔記者劉婉君、王涵平、楊金城／台南報導〕豪雨造成全市共一六九校受損，其中有十三校淹水，經各校動員及國軍協助災後復原，昨天開學日，除了北門國小玉湖分校於本校上課，要到九月三日才會回到分校外，其餘各校均如期開學，而佳里區信義國小因廚房鍋爐進水，九月七日之前，營養午餐由鄰近的仁愛國小協助供應。

白河、麻豆警分局 啟動護童專案

豪雨造成台南嚴重淹水，開學日不少家長親自送孩子上學，並關心校園受災狀況，白河與麻豆警分局均啟動護童專案，白河警分局長斯儀仙還送文具給學童，淹水災情慘重的北門國小玉湖分校，今年小一新生只有二位，昨回到校本部參加開學典禮及上課，校長呂宗憲也贈送餐具組、直笛和故事書給本校、分校所有新生。

錦湖國小校長辦公室 變曬書間

北門錦湖國小因校園還在復原，先開學上課，開學典禮延到今天舉行，校長周志強的辦公室變曬書間，開電風扇、用吹風機烘乾書本。校內廚房爐具、三部冰箱都泡水壞掉，但台積電基金會先買爐具，昨天學校供水供電供餐無虞。

教育局表示，此次豪雨受損學校達一六九所，損失金額近五千萬元，教育局二十三日即啟動校園廢樹幹災害清運開口契約，二十五日雨勢漸歇後，授權各校依規定進行搶修搶險作業，並商請國軍支援，開學前一天，崇明國中、北門區錦湖國小等校的積水就已抽乾，各校多日來也努力趕在開學前將校園復原，北門國小玉湖分校雖已無積水，但因近日仍有下雨且社區大排水位比學校還高，復原進度受到影響，考量到學生的安全，先安置學生於本校上課。

為了預防雨後登革熱等傳染病發生，並推動友善校園，代理市長李孟諺也在開學第一天到後甲國中，與全校近兩千名師生宣示營造友善校園從自己做起。