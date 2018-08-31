〈台北都會〉登記倒數 市議員參選人各出奇招

2018-08-31

〔記者黃建豪／台北報導〕九合一選舉登記昨為倒數第二天，競爭激烈的台北議員參選人各出奇招，網紅「呱吉」邱威傑高調參選，國民黨議員參選人羅智強借來同黨參選人游淑慧邀請的行政院前院長江宜樺助長聲勢，民國黨議員徐世勳找來親姊、民國黨主席徐欣瑩與上百名支持者助威，動員的排場或聲量，甚至不下市長參選人丁守中與姚文智登記時的盛況。

台北市選舉委員會所在的信義區行政中心，昨上午十點相當熱鬧，先是大安文山區參選人羅智強邊開直播邊簽書，雖然一個人都沒捧場，但內湖南港區參選人游淑慧帶著學生時期的政治學老師江宜樺現身，吸引眾人目光時，羅智強當場把握機會，拉著江宜樺一起直播，讓一旁的游淑慧吃味稱「你（江宜樺）是來陪我的耶！」

隨後「呱吉」邱威傑也抵達現場，他表示，參選是一場實驗，想試試看普通人對民主能貢獻到什麼程度。但對於無黨無派，是否簽署柯Ｐ認同卡？邱威傑說，他覺得只有loser（輸家）會去簽認同卡，所以絕對不會去做這件事，如果本來就是柯文哲的朋友，柯自然會當他是朋友，會去簽這張卡的人，代表從來不是柯文哲的朋友，才需要靠那張卡。

而松山信義區現任議員徐世勳登記時，儘管大雨滂沱，仍動員上百名支持者到場聲援，還辦起半小時的造勢大會，支持者對徐世勳任期成績相當滿意，眾人在雨聲中大喊「凍蒜」的氣勢驚人。