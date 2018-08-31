〈台北都會〉轟8大缺失 民進黨批朱立倫、侯友宜施政延宕

2018-08-31

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌的發言人立委江永昌、羅致政，昨天召開記者會抨擊市長朱立倫及前副市長侯友宜施政的「八年八大缺失」，批評市府在過去八年有多項施政延宕，朱立倫跳票，身為副手的侯友宜當然也要負責，如果過去八年做不到，不如「放手」給蘇貞昌做。

指美術館趕招標 微風運河改善無動靜

江永昌、羅致政細數朱立倫當初競選新北市長時的政見有很多沒兌現，嘲諷三環三線都是虛線，侯友宜如今加碼的「三環六線」，恐怕來生再見；都更牛步化，得花四千年才完成；土城看守所遷移案一拖十二年；台北港台版迪士尼專區流標，現況仍是荒地；市立美術館八年延宕，選前搶政績才趕著招標；大台北新劇院仍是停車場；國家電影中心延宕十二年又縮水；微風運河改善前瞻一億元經費核定，半年多來毫無動靜。

諷三環三線都是虛線 都更也是牛步化

羅致政表示，朱、侯兩人跳票的不只上述八項，整理成冊也不為過，施政延宕反映無心市政，也無力處理重大政策；江永昌指出，朱立倫提出的三環三線，但通車站數僅達成廿七％、通車公里數卅二％，侯友宜還加碼提出「三環六線」及「都更三箭」，但依照朱市府的都更牛步化，要四千年才能完成老屋都更，質疑侯友宜難道是要針對還沒蓋的捷運站周邊進行都更嗎？

質疑新劇院延宕 電影文化中心縮水

兩人並說，市立美術館喊了多年，市府去年為了趕在選舉前招標，結果流標六次，甚至無視市議會審議程序，逕自追加四億多元的預算；位於新板特區精華地段的大台北新劇院預定地更延宕十四年，淪為土地成本全台最貴的停車場；國家電影文化中心也拖十二年，甚至從廿層樓縮水到兩層，浪費了新莊副都心精華地段價值。

轟看守所遷移拖延 迪士尼專區是荒地

土城看守所遷移至土城彈藥庫案，二○○七年完成規劃，拖了十二年遲未遷移；微風運河水域改善，中央今年一月核定一億多元經費，市府拖了半年還沒執行；台北港特定區娛樂專用區和產業專用區在二○一五年完成區段徵收，二○一七年公告時用七十一億的天價招商，但周邊建設都沒到位，導致招商乏人問津，民眾只能等待奇蹟。

羅致政、江永昌表示，朱立倫準備交棒給侯友宜，但兩人在八年來始終說得多、做得少，要換手讓會做事、有效率的蘇貞昌來改變新北市。