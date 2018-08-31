〈台北都會〉議員踢爆 燈節千萬捐款流向不明

2018-08-31

觀傳局長：政風處已清查過

〔記者蕭婷方、郭安家／台北報導〕二○一八年台北燈節雖然落幕，後續爭議至今頻傳，台北市議員許淑華昨於市議會總質詢時指出，燈節現金捐款明細不僅未公開，一千多萬元流向不明，千萬標案也未依法執行，她要求未來辦理所有節慶節目等活動，應依照正常程序公開公告招標。對此，台北市長柯文哲允諾，照正常程序公告招標。

許淑華指，台北燈節去年總支出為八五八七萬餘元，文化局與觀傳局踩街遊行、花車製作等標案合計一○七五萬元，以緊急採購名義沒公開招標，質疑市府規避採購法，獨厚特定廠商；其中，花車對外募款有三百萬元，但實際委外製作費僅二百廿二萬餘元，尚有七十七萬元餘款未專款專用，不知花在何處。

議員：千萬標案也未依法執行

許調閱資料也發現捐款流向有問題，燈節現金捐助部分有二七九八萬餘元，但廠商實際僅拿到一一七五萬元，扣除花車募款三百萬元，剩餘一三二三萬元不知去向；詢問觀光傳播局卻聲稱商業機密，目前各筆捐助細項仍不得而知。

市長允諾將照正常程序招標

許質疑，依照「臺北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點」，各業務機關對於捐款的收支，應定期公告捐款者名單、金額及經費運用成果報告，且世大運捐款明細都有公開，為何台北燈節不能公開？許要求，觀傳局應公開台北燈節各筆企業捐款、贊助費用細項逐筆提供。

觀傳局長陳思宇說明，因廠商履約能力出問題，舉辦燈節時間與招標時間間隔太短，才會依照政府採購法採行緊急採購。柯也澄清，燈節合約出問題，市府都緊急救火，沒辦法。

至於現金捐款流向不明、明細未公開，陳思宇回應，北市政風處都已經清查過；柯也說，明年燈節要提早作業，按部就班。

柯：以後所有捐款都公布

不過許淑華指出，政風處查察燈節報告內容大多輕輕帶過，捐款流向沒說清楚，質疑市府官官相護、要柯送檢調比較快。北市議員梁文傑也說，往後北市府各單位募款，敢募款就要公布，若不願公布募款，就不要給標案。柯文哲回應「好」，以後市府所有捐款都公布。