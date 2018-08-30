〈北部〉徐榛蔚登記參選 喊話接棒傅崐萁

2018-08-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨籍不分區立委、花蓮縣長參選人徐榛蔚，昨由丈夫、花蓮縣長傅崐萁陪同至縣選委會登記參選，數百名支持者搖旗簇擁，場面浩大，傅崐萁希望鄉親能派徐榛蔚到縣府「做長工」，自己將終生守護花蓮。

來自花蓮十三鄉鎮市的國民黨籍民代參選人及支持者，昨早在縣選委會門口手持旗幟聚集，徐榛蔚在丈夫傅崐萁陪同下完成登記，夫妻倆在雨中鞠躬感謝鄉親支持；國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏致贈一對「菜頭」，象徵拔得好彩頭。

徐榛蔚說，九年來看到花蓮愈來愈好，社會福利更加健全、百業俱興，感謝鄉親陪伴，讓過去累積的資源能在立法院發揮，登記參選縣長後，責任更大，一定會讓鄉親過得更好。

「城市因人而偉大，花蓮因大家而美好。」她說，未來將以自己溫馨溫暖、可親可近的特質，與民眾站在一起，在現有基礎上持續建設得更加完善細膩，讓花蓮觀光品牌打進全世界，待規劃的香榭大道、一九三線拓寬及豐濱鄉山海劇場等未竟之功，也待與鄉親共同努力，將花蓮資源用在刀口上。

傅崐萁則牽起徐榛蔚的手，感性向鄉親喊話。希望鄉親能派徐榛蔚到縣府做長工，給她一個機會讓花蓮持續幸福繁榮，自己也會終生守護花蓮，一起為鄉親服務打拚。2018九合一選

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