〈北部〉回鍋挑戰林智堅 許明財：誓讓藍天再現

2018-08-30

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨提名的新竹市長參選人許明財，昨天在國民黨新竹市黨部主委呂學樟、前新竹市長施性忠、童勝男及多名市議員陪同下完成市長參選登記，誓言年底讓新竹市藍天再現。

前新竹市長許明財在本屆市長選舉尋求連任失利，敗給民進黨林智堅，此次捲土重來，代表國民黨再披戰袍，挑戰林智堅。

許登記選新竹市長 提施政主軸

許明財說，他以卅五年公務員經歷和五年市長經驗，提出「一帶二心三連結」的施政主軸，會遵守「新竹第一、市民至上」的承諾；要「拚經濟、顧生活」，絕不亂花大錢辦活動或粉飾、裝潢沒有必要的建設。

許明財說，「一帶二心三連結」的一帶，是要在香山濱海地帶打造「濱海生活紓壓帶」；「二心」是從世博台灣館到新竹公園；新竹火車站到東門商圈、中央市場、北門大街，打造「國際觀光旅遊中心」。「三連結」是把國道、鐵路和快速道路三種路網連結在一起，包括打造國道客運轉運站，讓國道客運通全台，再把新竹鐵路地下化，並開闢西濱公路與茄苳交流道的「Ｒ1道路」及打通公道三道路。

施性忠和童勝男及呂學樟都強調，民進黨中央執政不力，新竹市則成了亂花錢、愛辦活動的縣市，只有務實做好市政工作，才能造福市民。

到昨天為止，新竹市長選舉已有民進黨現任市長林智堅、無黨籍新竹市議長謝文進和國民黨提名的許明財三人完成登記；市議員部分昨天則又有國民黨鄭正鈐、王寶文、林慈愛和無黨籍孫鍚洲、黃世禮、謝希誠、熊哲良、劉美玲等人完成參選登記。