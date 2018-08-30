〈北部〉陪羅雪珠登記 劉政鴻又巧遇徐定禎

2018-08-30

劉：未事先安排 受羅之邀相挺

〔記者鄭名翔、彭健禮／綜合報導〕年底地方公職人員選舉登記，無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎與國民黨前縣長劉政鴻，昨天再度「巧遇」同台陪同無黨籍縣議員羅雪珠，於頭份市公所登記參選頭份市長。劉政鴻表示是受羅雪珠之邀相挺；徐定禎則以東道主身分，以禮相迎。

國民黨提名的縣議員陳永賢，昨天在妻子葉瑞琴與縣黨部主委林祥川等支持者陪同下，到頭份市公所完成登記，但陳永賢前腳剛走，後頭前往的羅雪珠，也在徐定禎、劉政鴻等人的陪同下完成登記。

劉政鴻於日前陪國民黨提名的張淑芬登記參選縣議員時，也「巧遇」登記參選縣長的徐定禎，兩人互動熱絡，並同台宣講，引發地方揣測，昨天再度「巧遇」，更引發話題。

徐：東道主身分 以禮相迎

劉政鴻強調「並未事先安排」，因過去縣長任內獲羅雪珠鼎力相助，因此特受邀來義氣相挺，但他未獲黨提名候選人陳永賢邀請，故未陪同。徐定禎則表示，他為頭份市長，以東道主身分，以禮相迎。

對於徐定禎與劉政鴻「同台」，昨天陪黨提名縣議員登記的時代力量執行黨主席黃國昌說，對時代力量而言，最重要的就是價值跟理念的堅持，徐定禎與劉政鴻兩者之間，是不是有什麼樣子的協議，或是什麼樣的交換，我們並不清楚。黃國昌表示，但是時代力量，堅持走自己新政治的理念。

另，國民黨籍的竹南鎮民代表會主席方進興，昨帶著八十八歲老母，在立委陳超明及老縣長傅學鵬陪同下完成登記。對於同黨籍縣議員謝端容也將參戰，藍營陷分裂局面；陳超明表示，不放棄任何協調的可能。

曾參選縣議員及兩次立委的宗教藝術文化人黃玉燕，昨天也登記參選下屆縣長；黃雖屢次競選失利，但她樂觀以對，表示，一路走來，她的政見、理念都堅定，且獲越來越多的鄉親認同，將打造為宗教休閒觀光聖地，為苗栗創富。