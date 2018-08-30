〈中部〉林佳龍拚連任 民進黨市黨部主委代登記

2018-08-30

市長以市政為重 何明杰樂於代理

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長、市議員選舉登記第三天，市長林佳龍昨天委任民進黨市黨部主委何明杰代理登記，何表示「現任市長（登記）不用宣傳，市民要檢視的是政見是否落實為政績」；挑戰者國民黨提名參選人盧秀燕搶先首日完成登記，昨天陪同多名黨籍議員登記，強調「民進黨做不好，這次台中市要換國民黨執政」！

何明杰表示，市長林佳龍以市政為重，早上有防災、防疫會議及校園鍋爐低碳無煙行程，「這只是手續，不用讓大家辛苦、那麼大的陣仗，完成就好」！很樂意為他代理登記，期許市長認真打拚精神，成功連任。何明杰強調，林佳龍三次民調持續穩定領先，但也不代表好選，競隊團隊會小心努力尋求連任，呈現政績，他補充說，民眾對執政者要求高，選舉會檢視比較，「除了現任者，也要檢視新人，政績政見要符合未來需求」。

陪議員選將登記 盧秀燕籲換藍天

盧秀燕表示：「自己在具有公信力的民調穩定領先，不會掉以輕心，會更加努力！」她昨天陪同副議長張清照、議員陳成添等人辦理登記參選，她說，距離投票日，時間非常的緊迫，自己與全體黨籍議員參選人一定會全力衝刺，過去四年市民給林佳龍跟民進黨機會，民進黨做不好，台中市民要覺醒，做不好就要換人。

北屯區市議員陳成添爭取四連任，昨天他騎著六十年老腳踏車從北屯競選總部騎到選委會達八公里，以城市農夫形象勤勞問政服務，爭取多站i-bike，響應環保打擊空污，節能減碳。

副議長張清照則與盧秀燕和多名議員參選人拿出籃球，高呼口號「大家一起來投籃」另對於傳聞張在下屆選議長呼聲高，張則強調「也是選後才算數，藍軍要贏才有機會」。