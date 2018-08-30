〈中部〉魏明谷登記 喊打破一任魔咒

2018-08-30

〔記者劉曉欣、湯世名／彰化報導〕由於民進黨以往在彰化縣長連任選戰都失利，也讓外界高度關注爭取連任的魏明谷是否有「一任魔咒」，而魏明谷昨天強調，對未來的選舉有信心，一定可以「打破魔咒」，縣長連任成功。在昨天除了魏明谷完成登記外，另外也有二十五人登記參選縣議員，十九人登記參選鄉鎮市長。

民進黨為了打破「一任魔咒」，團結大動員，由民進黨中央選對會召集人林錫耀領軍，黨內縣籍立委、縣議員參選人全體出動，陪同魏明谷完成登記。林錫耀指出，這場年底彰化縣長選戰，不是民進黨提名魏明谷與國民黨提名王惠美之爭，而是「推前瞻」與「反前瞻」之爭，更是彰化要「向前走」還是「倒退走」之戰。

林錫耀表示，王惠美多次在立法院反對前瞻建設，日前又改口要將鐵路高架化列入前瞻，如果王惠美選舉政見是支持鐵路高架化、鹿港溪整治等等前瞻建設，王惠美應該要向彰化鄉親道歉。魏明谷表示，他上任以來，積極打造綠能大縣，並爭取一二○○億交通建設，他已經幫彰化縣打下未來百年發展的基礎，有信心打破魔咒，完成「風光大縣、幸福彰化」的願景。

針對林錫耀痛批王惠美反前瞻建設一事，王惠美接受電話訪問時強調，她不是反前瞻，而是認為前瞻是對彰化不公平，彰化人口數比嘉義還多，但卻只分到二三○○萬元，「教我怎麼支持得下去？」難道彰化比別人「卡細漢」！

而在彰化市市長選戰部份，民進黨林世賢、國民黨張東正先後完成登記，動向撲朔迷離的縣議員黃玉芬，也決定今天前往登記，誓言殺出血路，若無意外，彰化市長選戰正式宣告三強鼎立；花壇鄉長則由民進黨陳振欽、國民黨顧勝敏及鄉代會主席賴世祥、鄉代李岳珉完成登記參選，被地方冠上「政壇四大天王」封號，戰況激烈。

至於彰化縣秀水鄉長梁禎祥昨天帶領新人藍駿宇、黃麒緯，以及現任秀水鄉代表梁淑絹和陳鑲萍一起辦理選舉登記，全場竟然除了綠傘以外，還出現藍傘、黃傘；梁禎祥笑說，選舉需要創意，而藍色加黃色就是變成綠色！