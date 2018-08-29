〈南部〉南迴線土石流 枋寮至大武一度停駛

2018-08-29

台鐵啟動客運接駁 載運千餘旅客

〔記者王秀亭／台東報導〕受低壓帶及西南氣流影響，台東昨天累積雨量已達豪雨等級，雖然雨勢持續，台東對外交通僅台鐵南迴線屏東枋野至加祿間土石流，造成屏東枋寮至台東大武間列車一度停駛，隨即啟動客運接駁機制，由遊覽車在大武站、枋寮站間對開接駁。自土石流發生後，台鐵持續搶通，終於在昨天傍晚六時零九分開通，台東往高雄的三七四次自強號列車於傍晚六時二十二分由大武站發車，後續列車也陸續恢復行駛。

台鐵局表示，此次公路客運接駁機制，大武至枋寮間共開行二十七趟次，載運一○五○人，而受到影響的列車有八列次，影響旅客為一千七百二十五人。

台鐵台東站長楊舜安表示，枋野至加祿間昨天下午發生土石流後，因預估修復時間超過三小時，枋寮至大武間列車停駛，台東第一個受到影響的是由台東開往新左營的三○八次列車，原本預計下午一時四十三分由大武站發車的三○八次列車直接停駛，列車上約三百五十名乘客停留在大武站，等候公路客運接駁。

楊順安說，啟動客運接駁機制後，以兩站對開的方式接駁乘客，台東端由鼎東客運協助，派出七輛遊覽車，於昨天下午四時許陸續抵達大武站，將三百多名乘客載往屏東枋寮站，再搭火車接續行程，屏東端由屏東客運開出八輛遊覽車，到枋寮站接駁要到大武的旅客。

台東往返蘭嶼、綠島的交通船昨天上午經船長評估後正常行駛，唯下午往綠島的部分交通船班取消，但兩離島空中交通因持續降雨，兩機場能見度不佳，昨天全天航班皆取消。