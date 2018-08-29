〈台北都會〉登記第2天 國民黨、民進黨、時力、基進拚場

2018-08-29

林昶佐助陣 時力5將登記

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市選舉委員會昨持續受理市長、市議員、里長參選人登記，一早各政黨參選人前往登記，包括國民兩黨、時代力量及基進側翼等，參選爆炸的士林北投區、選情激烈的松山信義區，參選人各找來自家人相挺，時力五名參選人則有身兼北市黨部主委的立委林昶佐助陣，因「惜柯論」引發各界關注的時力，對於與台北市長柯文哲的合作，林昶佐強調與柯是就事論事的關係，沒有結不結盟的問題。

士北區估計高達廿五人參選、角逐十三席議員，昨各議員參選人找來幫手，營造勝選氣勢，包括民進黨謝維洲找來黨籍立委莊瑞雄、國民黨林幸兒則有市黨部主委黃呂錦茹陪同，現任議員何志偉兄嫂鍾佩玲在助理陪同下前往登記，場面熱鬧。

超級戰區松信區 找自家人相挺

另一個超級戰區松信區，今年八個不同政黨派人參選，分別有國民黨、民進黨、新黨、社民黨、時力、親民黨、民國黨和致公黨，其中國民黨日前討論責任里配票，新人徐巧芯和現任議員王鴻薇爆內訌；昨前往登記的資深議員秦慧珠表示，泛藍競爭激烈，「難怪有人哭哭啼啼」，國民黨更難選。

昨早十點也陪自家參選人登記的林昶佐，笑說一度擔心是否錢（指保證金廿萬元）準備不夠或資料不足，替大家捏把冷汗。媒體關心時力與柯的合作，林昶佐表示，跟柯就事論事，沒有結不結盟的問題，有共識的部分就一起合作，不一樣意見也會提出，相信年輕人會支持，他對選情有信心。

北市選委會於本月廿七至卅一日開放市長、市議員、里長參選人登記參選，昨進入第二天，至下午五點為止，包括市長兩人、議員五十七人、里長四四○人已完成參選登記。