〈北部〉鄭朝方登記 林智堅「開胖」卡助陣

2018-08-29

徐欣瑩拔頭籌 完成登記

〔記者黃美珠、沈佩瑤／綜合報導〕年底新竹縣長選舉，民國黨參選人徐欣瑩昨天拔得頭籌率先完成登記；民進黨參選人鄭朝方也由同黨新竹市長林智堅親自開胖卡，陪同完成登記。

徐欣瑩昨天原定由台北市長柯文哲陪同登記，後來柯P雖臨時有事沒辦法來，不過，在各姓宗親會、支持者陪同下，一早在選委會外開「早安趴」，由支持者扮成美國隊長、神力女超人等電影英雄人物造勢。

徐：將以創造最幸福竹縣為目標

徐欣瑩表示，如果當選，將從便利的交通、前瞻的教育、貼心的福利、優質的生活圈、魅力的觀光，以及友善的科技來創造最幸福的新竹縣為目標，她並且和支持者玩起三連拍，展現貼近年輕族群的親和力。

外傳柯文哲取消陪同徐欣瑩登記參選新竹縣長，是因徐沒有勾選「柯P認同卡」中取消重陽敬老金部分，惹柯不快臨時喊卡。

不過，柯文哲受訪時說，是幕僚提醒，他禁止政務官上班幫人助選，自己卻請假去，根本自打臉，加上昨天是新任AIT處長酈英傑首場公開活動，若遲到或放鴿子不好意思，才取消新竹之行。

林智堅開胖卡 幫鄭朝方導航

新竹市長林智堅昨天脫下西裝外套，巧扮「司機」，開「胖卡」將鄭朝方「導航」到新竹縣選委會前，交棒給新竹縣民，目的地設定為新竹縣政府。

鄭朝方說，胖卡具有勤勞、創造、執行力等特質，執行力已經在新竹市顯現成績。

林智堅分享近四年來治理新竹市的經驗， 期勉鄭當選後「要用最真誠的倔強，勿忘初心」把縣政做好。

將把新竹經驗與鄭朝方分享

林智堅懇託新竹縣民，當鄭朝方的後盾和分身，用選票把鄭送進縣府。他承諾屆時會把治理新竹市四年、「崛起中的新竹經驗」毫無保留跟鄭分享，讓鄭無縫接軌上手縣政，省去摸索和請益的時間，縣、市一起尋求大新竹共好。