〈北部〉《桃園》創意神豬明午遶境 中壢封街管制

2018-08-29

〔記者李容萍／中壢報導〕中元節是客家族群相當重視的節日，且到農曆七月廿日（國曆卅日）進入重頭戲。由市府客家事務局主辦，中壢區公所和仁海宮及五個輪值里共同辦理的中壢區中元慶典藝術節，明（卅）日下午二點起進行第二屆創意神豬遶境，由各式資源回收物品打造的創意神豬，將遊街互別苗頭，晚間七點在仁海宮前還有客家藝文晚會。

不再賽神豬 殺豬公請客式微

桃園市客家人口約八十五萬，居各縣市客家人口之冠，早期南桃園地區每逢中元節都會殺豬公、賽神豬，家家戶戶更是擺流水席請客，曾有台北親友團下午三點出發，晚上九點還塞在車陣中。近年來隨著都市發展、養豬空間受限，加上護生等意識抬頭，早期動輒數十頭、甚至上百頭神豬參賽的盛況不再，殺豬公請客的習俗已慢慢式微。

創意神豬競賽續替代賽神豬

中壢仁海宮傳承百餘年歷史的中元慶典，有別於往年的「賽神豬」，今年續辦第二屆創意神豬競賽，參賽創意神豬以在地社區為主，透過徵件評選出廿件，且各有特色，其中多為鋁罐、瓶蓋、草繩、鐵桶、花布等多元回收資源為材料，打造出阿拉丁神豬、俏皮豬、神乎其技的表演豬、彩虹豬、吉祥福氣豬、想飛的豬、功夫豬、招財豬等，造型維妙維肖，民眾可於今天前往中壢區公所一樓中庭參觀，並以QR Code掃描票選創意神豬，即可抽日本來回機票等多項好禮。創意神豬競賽前三名獎金分別為五萬、三萬和一萬元，由民眾票選最佳人氣獎獎金一萬元。

雖然創意神豬已連辦二屆，但賞豬獻祭是傳承百年的宗教活動，為避免在這一代中斷，輪值區興和里七十四歲也是養豬戶的徐發光，就敬獻細心飼養二年半、重達一三七六台斤的神豬，也是唯一一頭真的神豬，中壢區中元慶典藝術節特別頒給特等獎。

配合中元慶典，中壢警分局預計明天中午十二點至晚上十二點於台一線延平路（環北路至元化路間）實施封街管制，提醒用路人配合改道，管制期間桃園往中壢車輛可改行：台一線→右轉環北路→左轉新生路→左轉元化路→右轉延平路；中壢往桃園：延平路→左轉元化路→右轉慈惠三街→右轉環北路→左轉延平路。