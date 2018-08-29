〈北部〉苗縣林森、福興武術兩校 小一生僅1人

2018-08-29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕新的學期將於明天開學，許多學生也將升入國小、國中迎來新的學習階段。不過，苗栗縣苑裡鎮林森國小、通霄鎮福興武術中小學小學部新生人數都僅有一人，學生也沒有「同學」，成為全縣新生人數最少學校。

教育處：將由校方安排混齡教學

苗栗縣政府教育處國教科長林采香指出，針對林森國小與福興武術中小學新學年度新生人數僅有一個人狀況，將會由校方安排混齡教學。而混齡教學主要是針對藝能科目例如體育、美術等，讓新生能感受到有同儕的陪伴，以免形成無「同學」陪伴學習情形。

林采香說，新生人數較少例如只有一位的極端狀況，主要發生在老年化較明顯區域，例如林森國小、與福興武術中小學學區人數本來就較少，近年來招生人數的確都在個位數。教育處除鼓勵校方利用混齡教學，校方也很努力發展特色教育，例如林森國小近年來致力於英語教育，希望成果愈顯著，才能吸引更多學生。

分析新生人數增長超過三十人學校，主要集中在苗栗市、頭份市與竹南鎮等較繁榮區域，例如頭份市后庄國小、建國國小，竹南鎮竹南及照南國小，苗栗市建功及文華國小等。

根據教育處統計資料，今年度國小新生人數突破五千人，共五千零七十四人，較去年四千三百三十六人、前年四千零六十九人增加不少。