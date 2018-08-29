〈中部〉嘉縣長綠營分裂 吳芳銘、翁章梁登記

2018-08-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕年底嘉義縣長選舉登記昨進入第二天，綠營鬧分裂，宣布退出民進黨的副縣長吳芳銘、民進黨提名縣長參選人翁章梁先後登記參選。吳說，他不是別人的棋子，參選是要將嘉縣從黨派政治昇華為選賢與能的政治，以對人民有利的方式讓嘉縣改變；翁表示，參選是每個人的自由，他將按既有節奏，爭取選民認同，爭取最後勝利。

民進黨嘉縣黨部主委林沐惠說，請吳芳銘不要眷戀職位，辭副縣長離開縣府，並呼籲黨員團結。

吳芳銘昨宣布退出加入廿七年的民進黨，以無黨籍登記參選，吳表示已提辭呈辭副縣長，在縣長張花冠尚未決定前，仍持續救災工作。張花冠說，已收到辭呈，也開始物色副縣長人選。

翁章梁昨由妻子劉莉英陪同登記，翁說，嘉縣部分地區正淹水，總統蔡英文、行政院長賴清德來勘災，執政團隊努力救災，原本嘉縣行動綠團隊參選成員要全數到場，但他告知若需救災就不用陪同登記。

國民黨吳育仁 30日登記

國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁預定三十日登記，吳育仁說，吳芳銘很有勇氣，請堅持下去，希望選舉過程就政治理念和政策來辯論，進行君子之爭。

嘉縣昨有廿一人登記縣議員，原本欲參選竹崎鄉長的王焜玄，經協調後，登記參選縣議員；九人登記鄉鎮市長、七十一人登記鄉鎮市民代表、一百四十九人登記村里長。