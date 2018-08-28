〈南部〉光電開發諮詢會議 知本原民反對

2018-08-28

縣府喊話 盼給區域改變機會

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣政府招商要在知本海邊設「太陽能發電設備及教育示範專區」，昨天召開第一次投資營運計畫書諮詢會議，保育團體及卡大地布部落要求撤銷開發案。縣府表示，計畫園區已荒廢三十年，成髒亂治安疑慮區域，兼顧環保進行低度開發，希望各方理性討論溝通，讓此區域有改變的機會。

台東縣野鳥學會、荒野保護協會台東分會及台東大學教授彭仁君等昨天一早即到縣府表達訴求，荒野協會台東分會長林義隆指出，知本溼地應保留給後代，作為人文生態公園。環境議題組長蘇雅婷也說，基地面積達二二六公頃，廠商雖號稱保育區七十一公頃，但其中六十五公頃原本就是縣府設定不開發的地區。

荒野及台東野鳥學會均主張，先撤銷具爭議的知本光電案，並先進行棲地生態及部落傳統領域人文調查，再協商知本溼地未來發展計畫。

卡大地布部落頭目退席抗議

卑南族知本卡大地布部落卅位代表進入諮詢會議會場，立刻拿出抗議布條，反對縣府在未取得部落諮詢同意，就貿然做成光電開發計畫，部落頭目用族語表達抗議，隨後集體退席。

縣府財政及經濟發展處長盧協昌說明，會把在地及保育團體意見請廠商回應及調整，而環保是普世價值、大家都不願意破壞生態，也尊重部落意見，只要部落不同意就不會開發。

縣府發表聲明指出，執行本計畫都是依據原基法及諮商辦法之相關規定辦理，並向原住民族委員會釋示，並無不法，縣府會秉持這樣的原則持續與部落溝通。設置面積從兩百廿六公頃縮減為一百六十一公頃，濕地也不委外，已兼顧生態保育。