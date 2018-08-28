〈南部〉嘉南逃逸虱目魚 東海岸被抓

2018-08-28

〔記者張存薇／台東報導〕熱帶性低氣壓上星期發威，重創嘉義、台南等縣市，部分沿海地區魚塭也因而受損，虱目魚上演大逃脫，台東縣長濱鄉民眾昨天一早在烏石鼻海邊搶捕魚，果然捕到好幾尾一、兩公斤重的虱目魚，開心加菜。

游逾320公里 長濱阿美族人意外收穫

西南氣流又發威，台東地區昨天雨勢不斷，長濱鄉阿美族人趁著雨勢稍歇，趕快抓魚，族人說，這兩天聽說別人在海邊撈到不少虱目魚，趕快全家出動大家一起捕捉，有的人拿傳統八卦網、運氣好一次就抓到兩、三尾，有的民眾則用簡單輪胎內圈製作而成的救生圈，直接游到兩、三百公尺外的海面拉漁網捕撈、半天就抓到超過廿尾虱目魚。

族人說，以往也曾因為南部受風災重創、許多魚從魚塭逃出，過幾天就有機會在東海岸捕到，推測這次可能是台南、高雄及屏東養殖魚塭受創，魚群順潮流往北走，意外在東海岸被抓。

專家研判 4天左右游到台東

沿海岸從台南到台東長濱的距離就超過三百廿公里，東部海洋生物研究中心主任何源興說，虱目魚本來就是海水魚，不過因為對鹽分適應範圍大，台灣以在嘉義、台南、高雄養殖為主，台東並無養殖，由於虱目魚游速快，再加上西部潮流不明顯，虱目魚會選擇相對較溫暖的方向往南游，經過巴士海峽後碰到溫暖的黑潮北上，跟著被往北帶，推測的確有可能因西南部縣市的大水滿溢、魚群逃脫，四天左右游到台東。