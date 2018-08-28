〈中部〉國中編制提高 南投增聘代理教師

2018-08-28

每校約需要3人

〔記者陳鳳麗／南投報導〕教育部宣布國中班級教師員額編制，從八月起從每班兩名提高至二．二名，南投縣府表示，配合中央政策，十二名原已完成新校聘任的超額老師，有八名回到原學校，而因應員額比增加，及少子化情況下的正式教師名額控管，各校約要聘三名代理老師來補足員額。

教育部因應十二年國教新課綱將上路，以及國中每班教師員額編制二人已三十七年未調整，宣布今年八月起的一○七學年度開始，班級員額編制增為二．二名，有多個縣市政府表達來不及因應，南投縣府教育處則表示「南投縣已從八月起配合中央」。

南投縣府教育處長李孟珍表示，全縣國中少子化的情況嚴重，因此這幾年都有超額老師必須轉至其他大校或有超額的學校，今年就有十二名老師超額，在六月份皆已完成聘任。

在中央的老師班級員額編制增加的政策宣布後，因為各學校的教師編制名額要增加，因此十二名超額出去的老師，已有八名回到原學校，而埔里國中原超額七位老師，新政策宣布後仍有四名超額，轉聘至其他國中任教。

李孟珍也說，除八名超額老師回到原學校外，縣內國中為因應一○七學年度前的少子化情況，各有員額管控，因此新學年度因應中央政策的做法，就是聘任代理老師，每校大約聘三名代理老師。

3年內不招考正式教師

教育處也透露，國中少子化最大衝擊應該是三年後即一一○學年度，也就是今年的小四升上國一那年，這屆新生人數最少，有的大型學校甚至三年後減少的學生數將近四成，因此去年和今年縣內沒有招考國中老師，預料在一一○學年度前可能都不會招考國中正式老師。