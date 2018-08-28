〈中部〉嘉市追加預算 民生南路463巷拓寬案再卡關

2018-08-28

補助就讀私幼案過關

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會昨閉幕，市府提出「我國少子女化對策計畫」一億三千七百餘萬元、補助二到四歲幼兒就學費用的「嘉義市幼兒教學費用向下延伸計畫」五千六百餘萬元等追加預算案過關，但「生活圈道路交通系統建設計畫」案，擬拓寬民生南路四六三巷十公尺道路一億四千餘萬元，二度闖關受阻，重慶一街十二公尺道路拓寬二千二百三十萬元、後湖里三性宮十五公尺道路拓寬九千七百二十三萬元則獲通過，預計明年初完成工程設計發包。

議員張秀華質詢說，八二三豪雨造成紅瓦厝淹水，當地居民質疑布置的抽水機壞了，致無用武之地，且AC道路施工箱涵與民宅高低落差大，造成嚴重水患。議員王美惠也說，紅瓦厝位於嘉市與嘉縣水上鄉交界，縣市政府要合作整治區域排水，讓居民不要再受淹水所苦。

市長涂醒哲說，總統蔡英文二十六日到台南市後壁勘查八掌溪溢堤水患，他面當向蔡訴請中央地方攜手解決紅瓦厝淹水問題，他也向經濟部水利署表達，希望水利署將嘉市列為海綿城市實驗示範區，以因應超大強降雨，達到迅速排水，將水患減到最低。

工務處長李建賢表示，為解決紅瓦厝淹水問題，第五河川局同意編列經費擴大整治下游南靖排水，重慶一街十二公尺道路拓寬工程，營建署也同意經費補助雨水下水道一同施作；抽水機沒壞只是抽排管路阻塞淤泥，淹水因短時間降下豪雨，與工程無關。

工務處土木科長王元利說，市府向營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」十公尺以上道路拓寬，民生南路四六三巷是其中一條，近一、兩年來遭議會否決卡關後，這次臨時會再提出，如該巷得以拓寬後，可連結至湖子內區段徵收地區興美六路，交通網絡將更便利。