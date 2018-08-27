〈南部〉通緝犯圍觀災情 警眼尖堵到

2018-08-27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島連日雨勢不斷，省道台二十六線墾丁南灣路段邊坡，二十五日出現三公尺高的巨石滑落路面，直接砸斷路燈桿，不少民眾駐足拍照圍觀，前往管制交通的墾丁派出所員警，赫然發現一名追蹤許久的通緝犯，立刻尾隨逮捕。

這名張姓通緝犯是台中地檢、地院雙通緝，罪名是妨害自由、詐欺，十一月十一日就到期可撤銷通緝，恆春警方多次掌握行蹤，但張嫌總能逃脫。

墾丁派出所副所長朱之輝發現駕車短暫停留看熱鬧的張嫌後，便記下車號，通報附近交管的員警支援跟監，在墾丁大街將他逮捕歸案。