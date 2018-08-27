〈北部〉《宜蘭》毛小孩火化 宜蘭動防所服務升級

2018-08-27

每次採單隻進出 飼主在旁陪伴

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府動植物防疫所（簡稱動防所）投入七百萬經費新購毛小孩火化設備，新式火化爐最近投入營運，每次火化採單隻進出，避免不同毛小孩骨灰混雜一起，所內還打造「一站式」服務櫃台，與一般殯葬設施相媲美；縣府說，毛小孩被飼主視為家中一份子，盼以良好火化設施，讓牠們走完最後一程。

宜蘭縣動防所二○○三年起開辦毛小孩火化服務，成為全國公家機關的創舉，近幾年來，服務件數激增，二○一三年三百三十三件，去年增加到九百三十八件。

原有火化爐設備老舊，服務量能無法應付增長需求，從登記到完成火化，至少等候一個月，動防所去年向農委會爭取新式寵物火化設備，功能及量能約為舊爐的兩倍。

動防所解釋，新式火化設備如同人體火化爐「縮小版」，寵物從前門進去，一小時後從後門取出骨灰，每次進出只容一隻毛小孩，不會有不同寵物骨灰混雜，一天至少運作八次，效率高於舊爐，也更貼近主人的需求。

一站式服務櫃台 還供應紙棺材

除增設火化爐，還有「一站式」服務櫃台，供應「紙棺材」，動防所說，寵物火化服務比照人，整個火化過程，飼主可在旁，送毛小孩走完最後一程；火化後骨灰可自行領回，或由動防所統一送至員山福園（宜蘭縣立殯葬管理所）的寵物陵園灑葬。

至於新爐收費價格，動防所說，宜蘭縣民申請的毛小孩火化價位，與舊爐一致，外縣市民眾費用研擬調整，新的收費標準待宜蘭縣議會審議後公告實施。