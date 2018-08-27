〈中部〉中科西南向道路 12月開工

2018-08-27

土地徵收近完成 9月將移樹

〔記者蘇金鳳／台中報導〕龍井遊園北路遭大型車輛違行的問題可望有解，建設局廿六日在西屯、龍井交界處召開說明會，局長黃玉霖表示，中科西南向道路的土地多數已完成徵收，將於九月先進行移樹工程，十二月統包工程開工，預計三年內完工。

龍井遊園北路道路狹小，但常有中科台中園區廠商的大型車輛，因怕台灣大道塞車違規駛入，住戶感受到生命受到威脅，透過民代陳情，希望中科西南向道路趕快動工，讓大型車輛轉走西南向道路。

議長林士昌今年初接獲陳情，一再詢問市府西南向道路動工期程，建設局昨召開說明會，林士昌特助林孟令、東海里社區發展協會理事長林秋蘭及遊園北路住戶上百人到場了解。

龍井中興路 通到西屯路三段

黃玉霖表示，中科西南向道路的工程從龍井中興路通到西屯路三段，可從國道三號龍井交流道直接連接中興路，便可直接銜接西南向聯外道路，不必走到平面道路。此一聯外道路市府負責徵收土地，工程發包由營建署執行。

總經費16.8億 預計3年內完工

黃玉霖表示，西南向道路全長二○七四公尺、寬四十公尺，總經費十六億八千餘萬元，會分段同時進行，其中有一段是跨越台灣大道長約一百八十公尺的橋樑，整條道路會成為一個綠廊，也有自行車道；此外，一般路面厚度是五公分，但西南向道路多為大型車輛，會請營建署加厚至十五公分，預計三年內完工。