〈南部〉豪雨毀中山沿海路 小港將砸7.6億搶修

2018-08-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄這波豪大雨造成路面出現許多坑洞，1999連日來已接獲數百通報案電話，昨天雨勢稍歇，工務局兵分多路搶修，至於路況較嚴重的中山及沿海路，將花七．六億元於九月起全面改善。

今年六月中下旬的那波豪雨，高雄市總共四千八百多公里的道路，出現五千多個坑洞，平均一公里出現超過一個坑洞，也遭議員質疑路不平是施工不符規定，還是工程稽查沒落實？

1999接獲數百通道路坑洞電話

八月二十二日起的這波豪雨，造成高雄多區積水，1999連日來再度接獲數百通道路出現坑洞的電話，昨天雨勢稍歇，工務局兵分多路，巡查寬三十公尺以上主要道路達三○三條，加速搶修較嚴重坑洞。

不過，氣象預報指另一波西南氣流今起襲台，中南部下週三前仍有豪雨，將影響道路修補進度。

尤其是小港區的中山及沿海路，因重車每天輾壓，路況原本就差，民眾指連日豪雨讓原本已經坑坑洞洞的道路更加殘破，貨櫃車也得閃避眼前突然出現的坑洞，開車在路上非常驚險。

工務局表示，中山及沿海路因六月後連續降雨，路面產生許多坑洞，雨天無法進行全面整修，養工處持續進行機動性修補，維護民眾安全。

工務局長蔡長展指出，已向經濟部爭取前瞻經費七．六億元，九月起將進行中山、沿海路全路段改善，全長十一公里，預計明年完工。

蔡長展強調，中山及沿海路因路面凹陷、車轍變形，有承載力不足的情形，需全面進行路基鑽探調查，評估改善方案，未來路基承載力不足的情形將一併改善。