〈台北都會〉行控中心無防水閘門 雨淹恐癱瘓捷運

2018-08-26

〔記者蕭婷方、蔡亞樺／台北報導〕台北市長參選人姚文智競選辦公室昨指出，台北捷運營運中的路線，在興建時未有整體防洪解決方案，二○○一年納莉風災洪水重創捷運行控中心，導致捷運癱瘓、造成台北交通大亂逾三個月；事發十餘年來，歷經郝、柯市府主政，行控中心竟仍無防水閘門保護，只能「手動保護」，萬一納莉式風災重演或控制失當，導致水淹行控中心，所有捷運路線恐全數癱瘓，將衝擊每日超過兩百萬捷運通勤族。

姚辦批柯 捷運重置基金搬去還債

姚競選辦公室發言人洪立齊批評，柯市長從「捷運重置基金」大搬百億製造「還債假象」，卻不盡力保護攸關市民安全及交通的捷運行控中心。

台北市長柯文哲昨被問到治水之道，強調北市防洪標準每小時七十八毫米以下雨量，有考慮提高至每小時八十八毫米，但費用會很多。對此，姚文智不表認同，他說，城市治理很專業，防洪係數、是否足夠推動海綿城市，或整個溝渠、疏圳，都要有全盤規劃；防洪可以檢討，但因一場水災就調高標準，這樣作風太急性。姚並承諾，因應極端氣候，上任後將立即對捷運抗災通盤檢討、全面改善。

二○○一年九月納莉風災，洪水自捷運站前廣場及松山兩端漫入，重創台北市交通樞紐台北車站及捷運行控中心，造成台北捷運接連搶修三個月後，才恢復正常營運。

台北市議員周柏雅十年前曾於議會質詢時指出，台北捷運早期高運量的路線，在興建時未有整體防洪解決方案，營運較早的台北車站均無防水閘門；交通局交控中心與捷運行控中心都在後車站交九大樓地下層，若納莉風災式的極端氣候災難不幸再次發生，不僅台北車站與交九大樓毫無防護，更只能任由洪水經捷運隧道四處蔓延各路網。

其中更諷刺的是，防水隔艙閘門的中控設施就設在面對洪水毫無抵抗能力的捷運行控中心，屆時只要任一缺口洪水入侵，整體路網的防洪計畫亦告失敗。

北捷：新建路網已加裝防水閘門

近日姚文智競選辦公室調查顯示，「捷運的大腦」台北車站捷運行控中心被議員周柏雅揭露十年後，仍無防水閘門保護，只能「手動保護」，屆時只要控制失當或納莉式風災重演，導致水淹行控中心，所有捷運路線都會癱瘓。對此，捷運公司解釋，災後捷運除提高後續路網設計防洪高度外，也在所有新建路線之臨河段、出土段、河川及斷層穿越段和路網交會段，設置防水隔艙閘門。對於行控中心與防水閘門中控設施應加裝防水閘門部分，捷運公司僅表示，新建的路網已有加裝防水閘門，過去風災淹水的路段也有加裝防水閘門。

洪立齊表示，姚文智擔任高雄市政府副秘書長時，督導高雄捷運工程，所有高捷隧道皆設有自動防洪閘門。