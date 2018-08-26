〈中部〉雨後防登革熱 彰化啟動區域聯防

2018-08-26

民憂像荔枝椿象般失控

〔記者張聰秋／彰化報導〕進入登革熱爆發高峰期，到昨天為止，全台病例台中市就占近四成，連日來豪雨狂炸中南部，大雨過後恐將加速病媒蚊孳生數量，不少民眾擔心，一旦繁殖迅速，恐將步入今年荔枝椿象大軍攻陷果園的後塵，後果不堪設想！

衛生局長葉彥伯說，中彰投為共同生活圈，民眾往來接觸頻繁，因應衛福部疾病管制署最新疫情統計顯示，台中市大里區東昇里「開心農場」，及其周邊地區為此波登革熱疫情爆發的熱點，縣衛生局啟動「開心農場」疫情區域聯防機制，最近一個月內民眾曾去台中市大里開心農場，以及其周邊鄰近地區，請進行十四天的自主健康管理，在十四天內如果出現發燒或出疹者，請儘速就醫或通報彰化縣衛生局或各衛生所，可免費接受快篩。

衛生局︰防治不同 勿多慮

葉彥伯表示，彰化縣今年至今有十一例境外移入登革熱病情，目前縣內疫情仍在掌控之中，登革熱和荔枝椿象防治方式兩者不同，登革熱疫情爆發必須兩項要件同時出現，一是出現具傳染性的指標病例，也就是說，登革熱病例出現症狀發病的前一天至發病後第五天，血液中存在有登革病毒，此時期稱為病毒血症期，二是病媒蚊密度及孳生源密度高。

葉彥伯指出，同時具備上述兩要件，病媒蚊叮咬登革熱個案，再叮咬其他人造成感染，產生新個案的機會就會增加，如此循環持續產生新個案，才可能造成疫情失控，目前縣內未有此情況，民眾不要過度擔心。

環保局廢棄管理科股長蕭家浩說，全縣到目前為止，已有三百四十六處進行過噴藥消毒，一般只要即時完成環境管制和化學防治，就能避免疫情擴散，豪雨過後兩週是病媒蚊孳生源繁殖的關鍵期，平常應掌握「巡、倒、清、刷」四個字的要訣，定期清理環境。