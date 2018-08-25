〈北部〉《理想大地土地買賣案》挨告逃稅、偽證 傅崐萁獲判無罪

2018-08-25

檢方：收判決書再看是否上訴

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮理想大地土地買賣糾紛案，縣長傅崐萁被指控介入土地買賣，利用榮亮公司涉嫌逃漏稅及做偽證遭檢察官起訴；花蓮地方法院審理後，認為傅崐萁擔任榮亮公司實際負責人的證據不足，因此給予無罪宣判；檢方表示收到判決書後將再研究是否上訴；傅崐萁昨上午則大呼自己被迫害，終於「陽光普照、撥雲見日」。

法官：僅證明傅未嚴守公私分際

法官認為，檢察官提出的各項證據，雖然可見傅崐萁與被告鮑廣廷間交情，有使用榮亮公司資產、借用公司名義，且榮亮公司地址恰巧與縣府台北聯絡辦公室位在同一地址，並交待縣長助理協助處理榮亮業務，僅證明傅未能嚴守公私分際，證據不足以認定傅就是公司實際負責人。因此依據「罪證有疑、利於被告」的法律原則，就被告被訴逃漏稅的部份，應為無罪的諭知；另外，偽證罪部份，由於證據尚不足以認定被告為榮亮公司實際負責人，因此也無證據足以證明傅所述不實，偽證罪同樣無罪。

傅崐萁：六年抹黑 終於撥雲見日

傅崐萁說，感謝一路支持他的鄉親和好友，經過六年不斷反覆惡意中傷跟抹黑，終於「陽光普照、撥雲見日」。他強調「我是為民服務的縣長，況且會受到這種政治調查，一般基層民眾怎麼樣來相信司法？不管事實真相被掩藏多深，終會有撥雲見日，重見天明的時刻。」

告發人：盼檢秉持正義提上訴

理想案告發人、花蓮縣長參選人劉曉玫說，對於司法判決相當失望，希望檢察官能秉持正義與道德勇氣提起上訴。而九年來，傅崐萁無法推動永續建設，只會買賣土地，大搞華而不實的個人行銷，公私不分，造成花蓮整體建設和發展，早已落後台東。

花蓮理想大地土地買賣糾紛案，因負責人梁清政控告縣長傅崐萁強勢介入，透過時任消防局長、現任秘書長的顏新章，要求他以十億多元出售壽豐鄉近廿萬坪土地給榮亮公司，同日在縣長室內簽約，再由榮亮公司以十二億多元轉手賣給林德復，涉嫌賺取差價二億多元，榮亮公司登記負責人鮑廣廷被依逃漏稅判刑一年六個月、違反商業會計法二個月，緩刑三年。