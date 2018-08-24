〈南部〉《東屏》五合一選舉領表 部分選區重劃

2018-08-24

屏東縣長選舉 已有3人領表

〔記者張存薇、侯承旭／綜合報導〕地方五合一選舉將在十一月廿四日投票，昨天開始領表，廿七日起則為候選人登記，台東縣選舉委員會指出，包括縣長、議員、鄉鎮市長及代表、村里長共將選出三百卅位公職人員，包括議員、太麻里及大武鄉代表選區則有異動；屏東將改選縣長、五十六席縣議員、三十三席鄉鎮市長、四百六十三席村里長、三百三十四席鄉鎮市民代表，縣長選舉已有三人領表。

台東縣將選出第十八屆縣長、第十九屆議員卅人，另有十六位鄉鎮市長及一百卅六位代表、一百四十七位村里長，其中縣長、縣議員領表、登記作業在縣府大禮堂，鄉鎮市長、代表及村里長則在各鄉鎮市公所作業，預計昨天起至卅一日都可以領表，登記日則從廿七日至卅一日止。昨天上午八時一到，議員方賢仁即拔得頭籌親自領表，多位有意參選者也分赴縣府、公所領表。

議員、代表選區 東、屏有異動

台東縣選委會表示，縣議員部分選區有異動，卅席議員包括十七席區域、八席平地原住民及五席山地原住民議員，原本為十五選區、第十九屆增至十六選區，主要是第八選區卑南鄉、蘭嶼鄉及南迴四鄉平地原住民議員原本應選兩席，劃分為第八選區卑南鄉及蘭嶼鄉、第九選區為南迴四鄉，各選出一席平地原住民議員。

代表部分，太麻里鄉原本有三選區十一席代表，平地原住民代表原本一選區共四席、改為兩選區五席，區域代表則減一席調整為六席。大武鄉七席代表原本區域四席、平原三席共三選區，改為區域三席、平原四席，選區則減為兩個。

另外，屏東縣選委會副總幹事陳明興表示，本屆屏東縣共選出四百六十四村里長，但因東港鎮大鵬里已被整併，因此下屆屏東縣村里長少一席；鄉鎮市民代表選舉部分，里港鄉第二選區由兩席增為三席、第四選區從三席減為兩席，南州鄉第一選區從六席減為五席、第三選區從兩席增為三席，全縣仍維持三百三十四席不變。陳明興透露，屏東縣長選舉部分昨天已有三人領表或派人代領，分別是蘇清泉、王貴雄、李鎔任。