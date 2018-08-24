〈南部〉「準颱風」襲屏東 東港登陸雨炸山區

2018-08-24

瑪家鄉1天雨量逾350毫米

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕強度接近準颱風的熱帶低氣壓，昨天早晨六點半於屏東東港登陸，強風驟雨「轟炸」屏東，東港、新埤分別飆出九級及十級陣風，截至下午六點，瑪家鄉已下超過三五○毫米雨量，所幸未傳出重大災情，屏東往小琉球的航線昨天停駛，屏縣府宣布昨天晚上停班停課。

屏東縣今日正常上班上課

依據中央氣象局預測風雨資料，本縣雨量未達停班、停課標準，屏東縣今日正常上班、正常上課。另災害應變中心仍維持開設。

熱帶低氣壓昨天登陸屏東後雨勢驚醒屏東人，強降雨從獅子、春日逐漸移至瑪家、泰武，平地鄉鎮也出現多處積水；省道台十七線部分路段近中午實施道路封閉。屏東到小琉球的航線昨天因長浪及風雨停駛，東琉線今天則全部正常開航。

逢滿潮 低漥地區防海水倒灌

恆春氣象站主任薛全義指出，熱帶低氣壓約早上六點半從東港登陸，中心氣壓已達輕度颱風的條件，不過中心平均風速未達門檻，未來增強為颱風的機率低；今天雨勢雖然減緩，但仍有外圍環流及西南氣流，還是會降下局部豪雨，且這幾天適逢滿潮，沿海低漥地區民眾注意海水倒灌。

昨天白天風強雨驟，不少人質疑為何早上未宣布停班停課，縣長潘孟安的臉書遭網友灌爆。

潘孟安昨天下午冒雨到萬年溪上游視察時指出，降雨到什麼程度才能停班停課有一定的標準，並不是他說了算，縣府都是在考量各個層面後才宣布，希望縣民能夠理解。