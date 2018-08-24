〈中部〉捷運藍線延伸台中港 行政院核定

2018-08-24

市府將啟動綜合規劃作業

〔記者張菁雅、黃鐘山／台中報導〕台中捷運藍線納入中央「前瞻計畫」後，獲中央同意延伸至台中港，全案前日已由交通部報請行政院核定。市府交通局長王義川廿三日表示，預計今年即可啟動捷運藍線綜合規劃作業，邁出最關鍵的一大步；另外，南北向的捷運綠線今年底將試運轉，東西向的捷運藍線與其形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，跨越山海屯市區的軌道路網已經成形。

王義川表示，原本中央僅同意捷運藍線從台中火車站（台中大車站計畫）至沙鹿火車站，在市府爭取下，行政院今年四月同意延伸至台中港，以配合市府推動中的「台中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫，市府也在最短時間重新修正可行性報告書，補充延伸台中港段的資料，並於七月十三日通過交通部審查，前日再由交通部正式呈報行政院核定，可望於今年由市府啟動綜合規劃作業。

藍線總經費981億 中央補助452億

捷運藍線規劃西起台中港，行經沙鹿火車站、市政府至台中大車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站，形成大台中都會區基本軌道路網。全線軌道規劃高架和地下型式，高架段及地下段各有九處車站，共設十八處車站，路線長度廿六．二公里。總經費約九八一．四九億元，包含中央補助四五二．七九億元，地方負擔一二七．七一億元、用地費用卅四．○四億元，以及自償性經費三六六．九五億元。

王義川強調，捷運藍線是台中市城市發展重要的指標，可有效紓解台灣大道壅塞問題，蛻變成最便捷的運輸廊帶。未來由台中港到市中心的旅行時間，將由現行九十分鐘縮短為四十五分鐘，節省一半以上的時間，也可鼓勵民眾少開車騎車，預估運量每日廿四．三二萬人次，尖峰運量每小時四．一四萬人次。

議員王立任則指出，捷運連結海、空港是地方民眾最殷殷期盼的建設，捷運藍線延伸至台中港，可達到港市合一的目標，他已預見海港雙港副都心未來的發展。