〈中部〉六輕焚化爐將代燒雲林垃圾 麥寮人怒

2018-08-24

〔記者林國賢／雲林報導〕環保署廿日審查通過台塑六輕焚化廠汰換更新計畫，承諾每月至少代處理三千噸雲林縣家戶垃圾，引起麥寮地方強烈不滿，揚言只要台西、麥寮之外鄉鎮垃圾進入六輕，除前往環保署、縣府強烈抗爭外，不排除圍廠（六輕）封路，捍衛麥寮環境安全。

地方抗議 揚言不排除圍廠封路

台塑六輕焚化廠二座焚化爐營運廿多年，除處理廠區廢棄物，每天也協助處理台西、麥寮兩鄉約六十噸家戶垃圾，因焚化爐設備老舊，提出汰換更新計畫，改建成兩座日處理量各二百噸焚化爐，環境差異評估廿日通過環保署環評專案小組審查，待環評大會通過，即可動工。

昨天上午，麥寮公所、鄉代會及農會都召開記者會表達反對增收其他鄉鎮垃圾立場。麥寮鄉長許忠富表示，六輕焚化爐更新設備，可降低環境污染，沒有人會反對，但把全縣垃圾集中麥寮處理，將造成嚴重交通問題及更嚴重空氣、環境污染，是地方無法承受之重，麥寮公所已在審查會議表達嚴正反對立場，若政府一意孤行，公所會與鄉親一起反對到底。

縣議員林深、林建鴻、許志豪、麥寮農會總幹事許浚杰指出，麥寮不是二等鄉鎮，更不容許成為垃圾之鄉，環保署不要輕忽地方決心，一旦六輕代燒其他鄉鎮垃圾，將強烈抗爭。

林深、林建鴻說，已要求縣府不得清運其他鄉鎮垃圾到六輕，即日起鄉親如果發現台西、麥寮之外垃圾車載運垃圾到六輕，直接向警方檢舉，將以違反廢棄物清理法究辦。

縣府︰仍以麥寮、台西垃圾為主

雲林縣環保局廢管科科長張誌誠表示，六輕焚化爐是進行汰舊換新，總處理量仍維持四百噸不變，設備更新後可降低污染，未來仍以協助處理麥寮、台西兩鄉垃圾為主，請民眾放心。