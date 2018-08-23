〈北部〉桃園劃設13處都更區 將辦巡迴講座

2018-08-23

31日起在中壢、桃園辦4場

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府為了加速都市更新速度，將自卅一日起於中壢、桃園舉辦四場都市更新巡迴講座，是今年首次辦理的講座，期望藉由宣導，讓民眾更了解都市更新實質內容及相關法令，講座採免報名自由入場。

增進市民對都更了解與認同

市府住宅發展處長莊敬權表示，都更分為兩大面向，分別是老屋活化及重建，老屋活化只要是在公告區滿十五年的老屋就可申請外觀拉皮，而四十年以上老房屋若具有文史價值，還可補助室內裝修，但前提是要開放民眾參觀，目前市府已經劃設十三處區域並且公告，這些區域多位於桃園及中壢兩個核心行政區，透過分區巡迴講座，希望能增進市民對都市更新的了解與認同。

在重建方面，須經過都委會審查、公告，重建也分成兩部分，一是老城區更新，如火車站周邊老城區、老街溪周邊、大溪老街等，市府推動的兩個公辦都更案例，分別為中壢中興巷、桃園東門停車場，都是在中壢、桃園火車站的公告都更區域。

重建另一區塊為老舊大樓改建，最知名的是正光花園新城，該社區為海砂屋亟待重建，社區一度達到都更門檻，還送交都市計畫委員會審查並進行公展，但因部分住戶抽件退出而未達門檻，進度陷入膠著。

莊敬權表示，老舊建築辦理都更，比例人數須超過五分之三，土地及建物得超過三分之二；但因先前台北市文林苑都更案，人數、土地與建物的同意比都超過九成，卻還是被弄得一鼻子灰，造成各地的都更案更難推動。

四場次的巡迴講座，南桃園二場次分別於卅一日及九月四日的上午十點起，於中壢區公所三樓視聽教室；北桃園二場次為九月廿日、廿五日的上午十點起，於桃園區公所四樓視聽教室。洽詢專線：02-23818700轉5125、5123張小姐、許小姐，或電洽：329-8600林先生。

講座內容包括「都市更新概論」、「都市更新與危老重建之比較」等，由財團法人都市更新研究發展基金會派員主講，講解都市更新面貌，並解析危險老舊房屋重建條例與都市更新差異，提供更多元更新選擇。