〈中部〉鹿港地藏王廟 鬼門只開3天

2018-08-23

配合普度法會才開虎門

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鹿港地藏王廟在每年普度前後都香火鼎盛，但今年農曆七月一日時，信徒們卻發現「虎門」（俗稱「鬼門」）沒開，心中深感不解，但廟方強調，以往整個農曆七月分區輪流普度，所以從農曆七月初一就開虎門直到七月結束，但後來民間普度習俗改變在中元節普度，因此廟方從二○○四年開始，只有辦理普度法會才開虎門，也就是從今天起，將開「虎門」三天！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，在鹿港代代相傳的「普度歌」中，描寫鹿港早年市區分區輪流普度的情況，第一句就是「初一放水燈」，即是指地藏王廟在農曆七月第一天，就用放水燈來迎接好兄弟，當時，確實就是從七月初一就打開虎門，象徵開門迎接陰間好兄弟。

不過，後來農曆七月普度統一改為在中元節普度，也就是集中在農曆七月十五日這一天，所以，鹿港地藏王廟也改在農曆七月十三日放水燈，並舉辦為期三天的普度法會，因此，虎門也配合法會，從農曆七月十三日起打開三天。

「要有準備給好兄弟的普度食物，才能打開虎門！」林慧娟強調，鹿港地藏王廟虎門平日都不開，只有在農曆七月十三日到十五日舉辦普度法會才開，廟方會先豎燈篙，代表告知好兄弟這裡有辦裡普度法會。

鹿港文史工作者莊研育表示，台灣早年普度都是分區輪流普度，各地區負責普度法會主要宮廟，都會在農曆七月初一就開「虎門」，一般認為「龍門」代表生，「虎門」就代表死，所以開虎門就象徵開鬼門；後來因為政府規定統一在中元節普度，不少寺廟就跟著改變，只有舉辦普度法會期間，或是中元節才開「虎門」。