〈中部〉員客6718線 9月起復駛鹿谷聚落

2018-08-23

〔記者謝介裕／竹山報導〕在民意浪潮下，南投縣鹿谷鄉秀峰村東埔寮仔及永隆村溪底城、茅埔等三個聚落，停駛一個月的員林客運公車，將在九月一日起恢復行駛，但班次與原先一樣，每天只提供二個班次往返。

停駛一個月 居民出入苦不便

住永隆村的鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜表示，鄉內東埔寮仔、溪底城、茅埔等三個聚落，本月一日員林客運停駛以來，就曾看到年邁的父親為帶身障女兒到竹山看病，從溪底城山區走了二個多小時，才抵達距離其住家最近的秀峰村莊的候車站，因不忍其父女如此舟車勞頓，索性載其一程。

南投縣人口老化嚴重，上述三個聚落也不例外，員林客運停駛以來，對當地民眾居家生活與工作造成極大的不便，以致民怨四起，立委林靜儀、民進黨縣長參選人洪國浩、竹山代表陳玉鈴等人接獲陳情後，遂邀集公路總局、員林客運等相關單位，積極居中協調下，員林客運允諾九月一日起恢復行駛該六七一八的路線。

員林客運公司指出，偏鄉地區年長者多仰賴客運進出，六七一八路線復駛後，可提升銀髮族外出行動的便捷性，公司會秉持「以客為尊」精神，做好服務工作。

補助虧損 縣府中央各出一半

由於這三個聚落未被納入行駛路線，未獲偏鄉補助經費來彌補虧損，員客才停駛，如今獲公路總局核准許可，每天有二班次往返，客運公司希望政府能兌現偏鄉補助的承諾。

南投縣府工務處長陳錫梧說，員林客運六七一八路線的偏鄉補助費用，每年約須八萬多元，縣府一定會與中央各負擔一半，且說到做到，客運公司不用擔憂。