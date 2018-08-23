〈中部〉埔里建殯儀館 公所、里民打筆戰

2018-08-23

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里民反對公所於第七公墓興建殯儀館，公所日前發出說帖，針對殯儀館場址評估、土地取得、相關配套措施加以說明，反殯儀館自救會也發出文宣，針對公所說明事項逐一反擊，堅持反對殯儀館落腳蜈蚣里，雙方僵持不下，大打筆戰。

埔里鎮蜈蚣里民反對鎮公所在該里第七公墓興建殯儀館，對上鎮公所，先設置大型抨擊看板，並燒紙棺抗議，而支持興建殯儀館的民眾後來則到公所聲援，最近雙方則打起文宣筆戰。

公所發說帖強調回饋

公所率先發出殯儀館說帖，強調殯儀館場址有經過詳細評估，認為第七公墓已完成禁葬起掘，基地完整，交通便利，周邊並有三座納骨塔及私人殯儀館，若能興建殯儀館，也會訂定地方友善辦法，回饋當地居民，至於購買私有土地每坪二萬三千元，也大致符合附近土地交易行情。

自救會以文宣反制

針對公所的說帖，蜈蚣里反殯儀館自救會連續二天以文宣反制，強調法律並無限制一般土地不可變更為殯葬用地，公所不必強制將殯儀館蓋在這這裡，且據內政部不動產交易實價服務網，周邊一公里近五年土地交易行情，每坪從四千元至一萬六千多元不等，也比公所購地價便宜。

自救會表示，預定地點周邊的未依法設立的私人殯儀館無人抗議，屬於縣府管轄，舉辦單位是鄉鎮公所，公所怠避忽職守，卻將責任推給當地居民，令人無法接受。

公所則指出，包括縣議會、鎮代會從二○○二年起即不斷督促公所興建殯儀館，為減少民眾封路治喪衍生噪音、環保、交通問題，殯儀館設置勢在必行，期盼再與地方理性討論管理及友善方案，尋求雙贏。