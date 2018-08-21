〈南部〉高雄C-bike將推APP 24小時線上報修

2018-08-21

預計11月上路

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市全國首創C-bike今年完成三百站，設有二十四小時語音客服系統，但對聽障者仍不方便，環保局現行於各站體設有QR code，民眾掃描就能線上留言，並開發公共腳踏車APP，預計十一月上路，提供線上報修等功能，方便民眾下載APP一指就通。

高市公共腳踏車C-bike受歡迎，每月使用人次由營運初期九十八年不足一萬人，逐年增加至去年四五二萬人次，以月平均成長人次達四十四倍，今年三月更創下單月四十四萬人次新高，並達成拓點三百站的目標。

近來有聽障朋友向民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻陳情，指C-bike線上客服系統應改善，如遇車輛或票卡出問題，甚至因改名需重新綁定一卡通，資料更新卻無法使用語音電話，只能拜託路人及友人代為致電，林智鴻為弱勢發聲，強調高雄是友善城市，應重視聽障朋友需求，希望環保局協助改善。

根據統計，高市聽障者大約一萬二千多人，環保局重視民意，現行各C-bike租賃站均張貼二維條碼QR code，民眾掃描會進入公共腳踏車臉書粉絲團專頁，民眾可於專頁上留言，環保局委外的高捷線上客服人員收到訊息，會立即通報回覆處理情形。

環保局正開發公共腳踏車APP，具有二十四小時線上報修、滿車無法還車通報等功能，預計今年十一月上路，方便民眾下載APP一指就通；另遠鑫發行有錢卡也加入C-bike多卡通營運模式，民眾能選擇使用一卡通、有錢卡或信用卡來租借C-bike暢遊高雄。