〈台北都會〉環評通過 翡翠專管最快明年動工

2018-08-21

水庫水源 直送至淨水場

〔記者翁聿煌／新北報導〕二○一五年蘇迪勒颱風及二○一六年梅姬颱風相繼侵襲，造成新店溪上游南勢溪流域嚴重土壤沖蝕、崩塌，也使河川原水濁度增高停水，台北市規劃興建「翡翠專管」，將翡翠水庫水源直接送至淨水場，日前新北市環保局審查通過環境評估，台北自來水事業處預估，最快明年上半年動工，二○二二年啟用。

供水新北 將提高到57％

翡翠專管完工後，除穩定大台北地區供水，再搭配板新地區供水改善二期工程，新北市的供水將提高到五十七％。

北水處總工程司柯祖穎說，「翡翠專管」工程已同步在進行細部工程設計，部分管路使用原本既有輸水幹管，因此新開鑿山洞涵管為二．八公里長，總工程經費廿億元，低於原先預期的卅億元，其中四億元可自償，其餘十六億元由中央及台北市各出八億元。

柯祖穎說，暴雨及颱風導致南勢溪高濁度原水已成常態，且未來情況恐再加劇，因此經濟部水利署邀集北水處、台灣自來水公司及新北市政府等相關單位成立提升專案小組，並將翡翠原水管計畫列為重要列管案件。

柯祖穎說，新店溪水源供應整個大台北地區六百萬人口需求，每天供應量達二百五十萬噸，北水處淨水場及水源分布高達九十七．五％水源來自新店溪水系，其中七十五％來自於南勢溪，故南勢溪原水濁度過高時，淨水場難以負荷，造成出水水質不佳甚至停水。

所以為降低原水取水風險，提高直潭淨水場取水穩定性，規劃於翡翠水庫下方增設取水設施，設置原水管（原水隧道）直接送水到粗坑堰，於南勢溪高濁度時，直接取用較乾淨水源，可避免供水短缺、減少颱風期間額外投藥與淤泥處理成本、人力緊急搶修勞務成本及經濟產業活動不受停水影響。

「翡翠專管」完工後，除了穩定大台北地區供水，未來板新地區供水改善二期工程計畫，北水處供水比率新北市將提高到五十七％、台北市四十三％。