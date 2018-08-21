〈北部〉香旗誤當黑令旗？ 文史工作者黃有福：意義大不同

2018-08-21

黃有福：香旗不是黑令旗

〔記者黃美珠／新埔報導〕八月卅日（農曆七月廿日）為義民節，全國義民祭活動則在廿六日登場，但地方文史工作者黃有福說，相關單位傳承義民祭典有心但不夠認真，把分明是香旗的黑色旗幟，說成是義民爺的黑令旗，造成以訛傳訛。

義民廟：香旗就是黑令旗

新埔褒忠亭義民廟總幹事魏北沂則說，香旗就是黑令旗，兩者是一樣的功能。這是因為當年義民軍手綁黑布出征，所以才用黑布做旗幟。

黃有福：香旗可迎回家祭祀

黃有福認為，義民廟黑令旗是仿香旗所做，沒有神明出巡時前導開路的去晦氣功能；香旗則是義民爺的分香，可被迎請出廟到信眾家接受祭祀，待義民祭典再回廟參加，結束後又會被迎回信眾處供奉，並非黑令旗。

義民廟：兩者功能一樣

魏北沂則認為，香旗就是黑令旗，兩者是一樣的功能。為了便利祭祀進行，新埔褒忠亭義民廟有三種不同尺寸的黑令旗，其中小面的黑令旗為便利信眾在家供奉使用，有白布邊與分香的時間和供奉地址等資料，讓「回娘家」參加祭典時好辨識。

魏北沂表示，基於尊重宗教文化多元化的傳承和表現，坊間也有其他的創意黑令旗出現，作為義民廟本廟，都予以尊重。但如果是信眾虔誠要迎請義民爺的分香回家供奉，廟方發出的黑令旗仍堅持傳統三角形黑布有白邊的款式。

黃有福：黑令旗有降妖伏魔之用

黃有福說，所有寺廟都有「令旗」，是神明出巡遶境賜福時，在前面替神明開道、去晦氣、降妖伏魔之用，大都是黑色，稱為「黑令旗」，少數如媽祖，可能用金黃或橘紅色稱為「令旗」。

黃有福說，令旗不隨便出門，可以被信眾迎請回家供奉的是義民爺的「香旗」，是義民爺的分香。義民廟的黑令旗，則沒有去晦氣的功能。

文化局：義民香旗不是黑令旗

新竹縣文化局表示，確實能被民眾迎請回家的是義民「香旗」，不是「黑令旗」；至於大家口中的黑令旗，常見於道教的神明出巡時做為前導，旗上會有八卦、符咒等，被認為有鎮煞、降妖伏魔的作用。