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    內政部：22個社會團體與中國往來密切 會務運作不正常高達86％

    內政部今天表示，經清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個會務未正常運作，比率高達86%。（內政部提供）

    內政部今天表示，經清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個會務未正常運作，比率高達86%。（內政部提供）

    2025/04/09 17:01

    〔記者林哲遠／台北報導〕中國對台統戰及滲透攻勢不斷，內政部今天表示，經清查發現22個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有19個會務未正常運作，比率高達86%，內政部依法查訪並予以警告及限期改善處分，但其中6個團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

    內政部指出，為落實政府對社會團體之輔導，內政部每年針對全國性社會團體進行分階段會務清查，去年迄今共計解散490家，清查重點在於社會團體的會務及財務運作，以確保團體運作符合人民團體法令規範。

    內政部指出，清查發現22家辦理兩岸交流、新住民相關業務之社會團體，有19家會務未正常運作高達86%，經查是類團體多有會址登記於同一地址致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等情事，內政部依法進行實地查訪並予以警告及限期改善處分，其中6家團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

    社會團體作為公民社會的重要基石，必須肩負起社會責任，依法推展會務及業務。內政部提醒，倘團體有違法事實，將依據人民團體法第58條規定查有違反法令、章程或妨害公益情事者，將予以警告、限期改善等處分，最重可解散該團體。

    此外，據媒體報導，近期有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，涉嫌違反國家安全法經地檢署起訴在案，內政部強調，社會團體從事兩岸交流業務，應恪遵「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「國家安全法」及「反滲透法」等相關規定。

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