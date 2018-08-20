〈台北都會〉拗工讀生？ 前幕僚爆柯是「慣老闆」

2018-08-20

邱昱凱：若有虧欠願補償

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲競選募資高達四千多萬元，但前競選幕僚劉坤鱧近日爆料，四年前競選辦公室長官邱昱凱多次以「共體時艱」為由，「拗」他帶的十四名工讀生薪資、獎金與勞健保，質疑柯是「慣老闆」。對此，邱昱凱強調，若對當時同仁有虧欠，願意在釐清實際責任後提出具體補償。

對此，國民黨台北市長參選人丁守中說，柯文哲不僅對工讀生是慣老闆，對局處首長也是慣老闆，不然怎麼會走了廿五個首長。

劉坤鱧在二○一四年時擔任柯文哲監票部隊執行長，他十八日在臉書指出，當時底下十四名工讀生，每天工時超過十小時，未享有勞健保。當年九月中央將最低時薪由一一五元調漲至一二○元，邱昱凱以共體時艱勸說工讀生不要跟進，後又將時薪改為月薪三萬三千元，處理工讀時數過高問題，並打算用較低薪資金額加保勞健保，以壓低人事成本，經劉坤鱧警告違法，邱才以實際月薪為工讀生投保。

柯文哲當選後，邱竟改口稱該十四人「是領月薪的工讀生」，不列入遣散費發放名單，劉事後並輾轉聽說柯抱怨自己害他多花兩百多萬元，但十四名工讀生領取的總金額實際僅不到七十萬元。劉直呼不會再幫柯Ｐ助選，並狠酸「改變成真？笑話一場！」

邱昱凱則在臉書回應，指柯競辦起初有依個人意願加保勞健保，後來人數暴增，每人情況不同，且已歷經四年，需要回顧盤點才能確認。此外，當時決議是依到班時間加發半個月到一個月不等的遣散費。他也說，若有造成對柯競辦同仁的虧欠，他願意在實際責任釐清後，做出具體補償的可能。

柯文哲昨僅說，不清楚細節，相信當事人會出來說明，帳冊拿出來就知道。至於前幕僚忍了四年才拿出來講，柯暗諷這時候（指選舉年）拿出來才有人注意，每個人都有他的目的。談到劉坤鱧批評柯到處抱怨虧錢，柯嘆氣說，印象中沒有講這個，有時候講者無心，聽者有意，團隊裡面最重要的是互信，有互信就覺得那個不是真的、都是假的。