〈南部〉台鐵鳳山段南引道 鐵道局允設隔音牆

2018-08-17

堆置場、搶修通道 鐵路局研議改道

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化工程預計十月中旬通車，其中鳳山南引道段迄今仍爭議不斷，鐵道局未將隔音牆列入計畫、鐵路局又提出堆置場、搶修通道需求，地方昨天會勘拉布條表達訴求「爭取隔音牆、反對堆置場、搶修通道」；鐵道局昨天允諾通車後設置長一百米隔音牆，鐵路局則研議改道評估可行性。

里民憂火車爬坡噪音 要求設隔音牆

鳳山鐵路地下化工程南引道出口在北門里，地方居民不滿鐵道局漠視民意，規劃鳳山段南引道出口在北門里，居民不但爭取延伸未果，且未來工程完工後，還得面臨火車爬坡噪音，鐵道局只將左營北引道隔音牆納入計畫，卻未將鳳山南引道列入計畫內。

地方反對綠園道變堆置場等設施

尤其市府提出綠色園道計畫，獲得鐵道局委託、地方民意支持，近來鐵路局竟以緊急搶修需要，規劃從維新橋到大智橋全長一公里，要求設置搶修通道、材料堆置場需求，綠色園道從寬十六公尺縮減到剩下四公尺，鐵道局與市府不願買單，地方民意更是大反彈。

北門里長謝秀霞昨與里民現場會勘，拉白布條表達訴求「爭取隔音牆、反對堆置場及搶修通道」，地方支持市府建設，反對中央單位阻礙地方發展，認為鐵路地下化工程未造福里民，地方未蒙其利先受其害。

藍綠民代均力挺 不應犧牲生活品質

藍綠民代力挺地方民意，國民黨議員李雅靜要求鐵道局增設隔音牆，並儘速完工，鐵路局規劃搶修通道等，應符合地方需求，要求評估大型機具從大智橋下進出動線，於本月底前提出可行性評估，與地方討論後研議辦理。

民進黨議員參選人林智鴻以台中鐵路工程為例，該工程完工迄今一年多，但噪音擾民至今仍未解決，凸顯施工未考慮噪音，鐵道局應增設隔音牆，化解地方居民擔憂，鐵路局更不能蠻橫硬幹設置堆置場，犧牲居民的生活品質，應該找出更好的解決方式。