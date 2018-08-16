〈台北都會〉捷運民生汐止線 民生社區9月起電話民調

2018-08-16

傳出反彈 部分居民希望改道

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運民生汐止線因部分地方民眾反彈，導致開發進程延宕，台北市捷運工程局坦言，確實有民生社區部分民眾對民生汐止線在當地設站仍有疑慮，因此今年將針對民生社區沿線進行民意調查，結果將在今年底前提報中央，完成民生汐止線全線的環境影響評估。捷運局主秘王偉透露，民調可能以電話訪問方式在九月、十月進行。

按照捷運局規劃，民生汐止線將從大稻埕一路往東，沿著民生東西路，接新湖一路、民權東路、三軍總醫院等處，並經新社后橋跨越基隆河至新北市境內後，再沿大同路與台鐵汐科站銜接，最後在汐止區公所設終點站，全長約十七．四公里。然而，民生汐止線為分期興建，雖可行性研究早在二○一○年就通過中央審議，卻因民生社區民眾反彈，導致第二階段路線（民生西路至新湖一路）環評被環保署認定有不穩定因素，卡關多年後，直到去年才重啟環評。

捷運局：年底前完成全線環評

王偉坦言，民生汐止線有兩個車站，分別規劃在民生圓環與富錦六號公園，都相當鄰近民生社區，因此今年召開地方說明會時，有在地居民認為，民生東路本身道路並不寬，若捷運施工恐衝擊交通，希望改道民權東路，或認為民生社區距離松山線捷運不遠，步行十分鐘就能抵達，甚至稱已習慣慢活生活等，反彈聲浪確實是有，但也有不少居民贊成興建。

為此，捷運局已規劃對民生社區沿線進行民意調查，預定於今年底前，循序提報交通部核轉行政院環保署審議，完成全線的環評審議程序，而目前民生汐止線編列綜合規劃執行進度已達七十三％、環評執行進度已達六十五％。

王偉說明，環評本來就會蒐集民意，只是樣本數較少且涵蓋範圍大，為了弭平爭議，這次的民調會用問卷調查方式，特別針對鄰近民生社區兩個車站的周邊五百至八百公尺範圍內，但樣本數、問卷方式、問題都還在請顧問公司評估中，因捷運局長張澤雄希望，讓民生汐止線的期末報告於十一月底就提出，所以民調可能會在九月、十月進行，仍傾向以電話訪問為主。