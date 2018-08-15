〈北部〉新竹市4危險老屋 獲簡易都更改建

2018-08-15

3個月內核定都更 可獲15％容獎

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府最近核定竹蓮街一○一巷危險老舊建築簡易型都更案，四戶危險老舊民宅因耐震能力不足，經所有地主同意，申請簡易型都更，不到三個月即核定，可獲市府十五％額外建築容積獎勵。

屋齡逾50年 耐震力不足 陰暗潮濕

市府表示，竹蓮街這四戶低矮民宅，屋齡五十多年，耐震能力不足，採光通風不良，陰暗潮濕，目前有兩名八十多歲老人家居住，其餘住戶因房子老舊危險，早已搬離。

阮姓地主說，八年來多次嘗試找左鄰右舍一起改建，但意見分歧，這次透過簡易都更，未來可改建為地上十四層、地下兩層，共六十四戶的新大樓，社區會留設四米寬人行步道及無障礙設備和綠化景觀，讓居住環境更安全舒適。

市府：建商與地主合建 後年完工

市府都更科長翁嘉陽說，建商與地主已取得「以地換屋」合建共識，預定年底開工，後年完工，樓地板面積約一千四百八十二坪，每坪造價十到十二萬元，總營建成本為一．六億元到一點七億元。

市府都市發展處長吳堂安表示， 目前有「簡易都更」、「危老建物重建」及「傳統都市更新」三種方案，會針對不同條件給與輔導，可電洽：03-521-6121轉330。

吳堂安說，申請簡易都更，只要在都市計畫範圍內的住宅區、商業區，面積達五百平方公尺以上，全體所有權人同意，符合臨路條件、重建後基地退縮和屋齡卅年以上等條件，就可獲得十五％或廿％的容積獎勵；危老重建的容積獎勵則最高為四十％，相較以往傳統都更程序動輒數年，簡易都更和危老建物重建的審查程序更簡便、快速，平均只要二到四個月。