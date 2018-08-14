〈南部〉高捷高雄車站新站20日履勘 擬月底啟用

2018-08-14

高捷︰已做好相關準備

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運高雄車站「新站」預定八月廿日履勘，等於新站的期末考，根據過往經驗，很有機會如期在八月底前啟用；高雄捷運公司強調已做好相關準備，但一切仍須尊重履勘委員與交通部審核。

高雄捷運高雄車站與台鐵高雄火車站地下化工程共構，配合鐵路地下化工程，高捷這幾年先使用舊站（臨時站），並同步闢建地下新站；新站原定八月底配合鐵路地下化通車時啟用，不料地下化延到十月中旬，讓高捷有點尷尬。

後經交通部、高雄市政府相繼表態力挺，高捷決定仍照原定工期推進，六月啟動試運行，七月下旬也順利通過初勘。

高雄市政府昨證實，高捷高雄車站新站初勘過關後，相關單位上週已召開履勘會前會，預定八月廿日將進行履勘；官員透露，單一車站工程內容相對單純，如果一切順利，新站很有機會按照原定計畫，在八月底前啟用。

高捷則補充，已對啟用高雄車站新站做好準備，但最終啟用時間仍須視履勘情況，由履勘委員及交通部做確認。

執行初勘的高市交通局說明，高捷高雄車站新站屬永久站，在地下四層，台鐵地下化在地下二層，因為台鐵地下化還沒通車，乘客若至高捷高雄新站搭車，必須經過台鐵管制工區，所以在動線方面引導，是初、履勘重點之一。

交通局︰新站通車後會規劃臨時動線

交通局指出，高捷新站距離台鐵地下化通車至少還有一個多月，新站通車後會規劃臨時動線，高捷與台鐵轉車須透過台鐵高雄車站臨時站，等台鐵地下化通車後，就會調整為正常動線，高捷與台鐵轉車將移轉地下。

此外，高捷高雄車站新站地下商場仍在招商，會比車站晚開張。