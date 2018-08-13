〈北部〉服務台灣一甲子 癌逝安葬玉里

2018-08-13

部落感念「河東天使」 籌建紀念館

〔記者王峻祺／花蓮報導〕在台服務將近一甲子的法國神父潘世光，去年九月領到身分證，成為台灣人，今年因肝癌惡化，三月十六日病逝，長眠在花蓮縣玉里鎮東豐公墓；原住民族委員會主委夷將‧拔路兒昨代表總統蔡英文頒發褒揚令，感念潘一生對部落的貢獻；教友及地方人士預計在東豐天主堂旁籌備興建紀念館，詠懷這位「河東天使」 。

原民會主委夷將‧拔路兒昨在花蓮萬寧部落聚會所，代表總統頒贈已故神父潘世光褒揚令，表彰他來台奉獻偏鄉大愛，由天主教會花蓮教區東豐堂區主任神父林信良受獎，現場上百名教友齊聚，見證光榮時刻；原民會月前則追頒象徵高度榮譽的「歸化我國國籍暨二等原住民族專業獎章」。

編寫阿美族字典 神父花了40年

夷將‧拔路兒說，早年東部地區交通不便、就醫困難，潘世光為提供族人基本醫療服務，獨自騎著摩托車上山下海，多年來默默為族人奉獻青春的身影，被族人譽為「河東天使」。

夷將‧拔路兒表示，潘世光在台服務期間，在部落留下許多功勳，包括一九六七年成立「露德儲蓄互助社」，是花蓮區首間儲蓄互助社，逐步建立族人儲蓄觀念，進而改善經濟，並歷經四十年田野調查，編寫「阿美族語─法語字典。」

天主教會花蓮教區東豐堂區傳教協進會教友游文雄說，地方人士為感念潘世光對部落族人的貢獻，目前已籌備興建紀念館，地點選在服務的東豐教堂旁，希望能將神父六十年來的事蹟和簡樸生活完整展示，永存無私大愛的精神。

一九三二年九月十二日出生的潘世光神父，一九五九年（二十七歲）來台後，服務於玉里鎮東豐露德聖母天主堂，期間還和春日天主堂的法國神父博利亞合力，以「一卡片、一單字」方式累積，將沒有文字的阿美語，以羅馬拼音整理完成法語阿美語字典、阿美語漢語字典。

服務台灣一甲子 癌逝安葬玉里

潘世光還為族人編譯「阿美族語聖經」、「阿美族語辭典」，曾獲「教育部本土語言傑出貢獻獎」肯定，二○一三年退休後仍住在東豐天主堂沒有回法，因肝癌惡化，於二○一八年病逝，安息主懷，享年八十六歲，安葬於玉里鎮東豐公墓。