〈北部〉頭份公有停車塔淪蚊子館 年底前拆除

2018-08-13

設備老舊 維修費高

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立立體停車場，二○○一年落成啟用，但因使用率低，且設備老舊不堪使用，二○一四年經中華民國立體停車場協會鑑定，該停車場鋼索、升降器等皆已耗損且逾使用年限，恐有安全疑慮，因此於隔年停用，頭份市公所評估停車塔使用率低，且維修費用昂貴，後續維護更不敷成本，因而決議於年底前拆除。

斥資1.3億興建 2001年啟用

稱為「雙子星」的頭份市立立體停車場，為早年配合中央政府推行「一鄉鎮一停車場」政策，耗資一億三千多萬元，共十二層樓高，提供一百九十四個停車位，看準當時頭份鎮人口增長潛力，盼能紓解停車需求。

機械式、限車種 使用率超低

然而機械式停車塔因等待耗時，再加上民眾對操作使用有所顧慮，且當時的設計只能容納一般自小客車，廂型車、休旅車等中型車輛皆無法使用，使用率逐年降低，截至二○一四年停車收費年營收僅四十二萬，但每年維修成本卻高達五十二萬，成為市公所財政燙手山芋。

2014年鑑定安全堪虞 2015年停用

二○一四年經鑑定，兩立體停車塔的鋼索已超出使用次數及使用年限，若再不汰換恐釀鋼索斷裂造成車輛墜落事故，經廠商評估若全面汰換更新，至少須三百萬元。

頭份市公所評估因使用率低、維護費用高，若重新整修徒耗公帑，故於二○一五年四月停止營運。但兩座高大建物矗立於寸土寸金的市中心，如今淪為蚊子館，鄉親也大嘆可惜。

為讓土地得以活化利用，公所決定將兩座停車塔拆除，預計拆除費用扣除廢材變賣所得，約支出百萬元，年底前拆除後將爭取改為廣停用地，後續可規劃結合停車場及客運轉運、調度站等，作為平面及立體的多目標使用空間。