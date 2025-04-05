今明水氣增加 吳德榮：下半週防劇烈天氣

氣象專家指出，預估今日中部以北、東北部及東半部地區降雨機率偏高，明日除了北部、東北部及東半部降雨機率仍然偏高，中南部山區也將轉為多雲偶雨。（資料照）

2025/04/05 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天因華南雲雨帶東移，水氣明顯增加，氣象專家指出，預估今日中部以北、東北部及東半部地區降雨機率偏高，明日除了北部、東北部及東半部降雨機率仍然偏高，中南部山區也將轉為多雲偶雨。至於下週一至週三雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨。至於下週三晚間至下下週日須提防強對流及劇烈天氣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日由於高層短波槽的移入，加上環境水氣明顯增加，中部以北、東北部及東半部地區降雨機率轉為偏高，有局部短暫陣雨機會，整體雨勢並不會太大；其它地區則仍維持為多雲天氣。

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「林老師氣象站」表示，明日，環境水氣仍多，除北部、東北部及東半部地區降雨機率仍然偏高外，中南部山區也將轉為多雲偶雨的天氣型態。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。因雲多、白天氣溫略降，各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。

吳德榮表示，下週一至週三白天華南雲系減弱，雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨的機率。

吳德榮提到，預估下週三晚至下下週日有兩波短波先後通過，晴、雨快速更迭，其中偶有「對流性降水」，並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率。

「林老師氣象站」發文指出，今日由於高層短波槽的移入，加上環境水氣明顯增加，中部以北、東北部及東半部地區降雨機率轉為偏高，有局部短暫陣雨機會。（圖擷自臉書）

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