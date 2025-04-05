為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今明水氣增加 吳德榮：下半週防劇烈天氣

    氣象專家指出，預估今日中部以北、東北部及東半部地區降雨機率偏高，明日除了北部、東北部及東半部降雨機率仍然偏高，中南部山區也將轉為多雲偶雨。（資料照）

    氣象專家指出，預估今日中部以北、東北部及東半部地區降雨機率偏高，明日除了北部、東北部及東半部降雨機率仍然偏高，中南部山區也將轉為多雲偶雨。（資料照）

    2025/04/05 08:29

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今天因華南雲雨帶東移，水氣明顯增加，氣象專家指出，預估今日中部以北、東北部及東半部地區降雨機率偏高，明日除了北部、東北部及東半部降雨機率仍然偏高，中南部山區也將轉為多雲偶雨。至於下週一至週三雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨。至於下週三晚間至下下週日須提防強對流及劇烈天氣。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日由於高層短波槽的移入，加上環境水氣明顯增加，中部以北、東北部及東半部地區降雨機率轉為偏高，有局部短暫陣雨機會，整體雨勢並不會太大；其它地區則仍維持為多雲天氣。

    「林老師氣象站」表示，明日，環境水氣仍多，除北部、東北部及東半部地區降雨機率仍然偏高外，中南部山區也將轉為多雲偶雨的天氣型態。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天華南雲系東移，各地雲量增多，但大多為穩定的中層雲，山區及平地偶有局部少量降雨的機率。因雲多、白天氣溫略降，各地仍是北舒適、南微熱，早晚涼的天氣。

    吳德榮表示，下週一至週三白天華南雲系減弱，雲量略減少，近山區偶有局部短暫少量降雨的機率。

    吳德榮提到，預估下週三晚至下下週日有兩波短波先後通過，晴、雨快速更迭，其中偶有「對流性降水」，並有伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等「劇烈天氣」的機率。

    「林老師氣象站」發文指出，今日由於高層短波槽的移入，加上環境水氣明顯增加，中部以北、東北部及東半部地區降雨機率轉為偏高，有局部短暫陣雨機會。（圖擷自臉書）

    「林老師氣象站」發文指出，今日由於高層短波槽的移入，加上環境水氣明顯增加，中部以北、東北部及東半部地區降雨機率轉為偏高，有局部短暫陣雨機會。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播