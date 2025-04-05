金融時報：吳釗燮率團抵美進行「特殊管道」對話

金融時報報導，中國升高對台軍事施壓之際，台灣國安會秘書長吳釗燮（中）率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」對話。（資料照）

2025/04/05 08:52

〔中央社〕金融時報（Financial Times）今天報導，中國升高對台軍事施壓之際，台灣國安會秘書長、前外交部長吳釗燮率團訪美，與川普政府官員進行「特殊管道」下的秘密對話。

關於這場會談，台灣駐美代表處不願評論。

金融時報報導，這場「特殊管道」對話定於今天舉行，是美國總統川普（Donald Trump）1月底重返白宮以來，台美雙方首次透過此管道進行對話。

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美台之間的「特殊管道」對話已運行多年，但2021年才由金融時報首度披露。這項管道為華盛頓與台北的官員提供討論安全議題的平台；美方一直對此保密，為了避免刺激北京對台灣的挑釁行動。

吳釗燮與團隊於本週抵達華府地區，此時正值中國在台灣周邊進行大規模軍演。近年來，解放軍在台灣周邊進行日益複雜的演習，加強美方對於北京對台立場的關切。

美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）上將2月曾表示，中方如今在台灣周邊種種具侵略性的舉措並非所謂的演習，而是「預演」，預演武力強行「統一」台灣的行動。

報導指出，吳釗燮和外交部長林佳龍去年8月曾造訪華盛頓地區，進行總統賴清德就任後的首次「特殊管道」會談。據長期慣例，台灣外交部長和國防部長不得進入華盛頓特區，過去雙方官員在大華府地區會面。

一名知情人士透露，林佳龍也是本週訪美代表團成員之一。

美方出席台美「特殊管道」對話的人士通常包括來自白宮國家安全會議的官員。白宮未對此回應。

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