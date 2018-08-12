〈中部〉輔選造勢 蔡英文為魏明谷、洪國浩授旗

2018-08-12

稱要讓彰化繼續進步

〔記者佟振國、張聰秋／綜合報導〕民進黨輔選列車昨天開進南投、彰化，黨主席蔡英文分別為黨提名南投縣長參選人洪國浩、彰化縣長參選人魏明谷舉行授旗儀式。蔡英文說，彰化若是再讓國民黨執政，再走回頭路，那麼目前已推動的重大政策將停滯不前，年輕人的工作機會和發展也隨之消失，呼籲鄉親要讓彰化繼續進步，就不要讓民進黨輸掉這場百里侯之戰。

總統蔡英文昨由總統府秘書長陳菊、衛福部長陳時中、農委會主委林聰賢、民進黨中央黨部秘書長洪耀福等人陪同，上午先到南投縣為洪國浩及議員、鄉鎮長參選人授旗誓師。

讚揚洪是減債高手

蔡英文不諱言，年底縣長選舉南投是艱困選區，要挑戰有執政優勢的現任者確實不好打，但她絕對有信心，因為民進黨在南投推出最好的候選人洪國浩，洪將原本閒置荒廢的公墓，變成美麗的植物公園，草屯鎮公所原本負債一．八億到現在盈餘五．三億，真的是「減債高手」，民眾現在要做的是全力幫洪國浩宣傳，讓大家更認識、認同他，用廉能來改變南投。

彰化縣授旗誓師活動下午在花壇鄉全國麗園大飯店舉行，場內上千個座位坐無虛席，蔡英文逐一授旗給黨籍提名縣議員、鄉鎮市長和縣長參選人，現場凍蒜聲喊得震天價響。

蔡英文說，這次選舉結果，彰化縣是全國矚目焦點，不只縣長要贏，彰化市、和美鎮、鹿港鎮等地方首長也非贏不可！